Glocke aus versunkenem Dorf findet neue Heimat

Riesige Wellen mit einer gewaltigen Zerstörungskraft: Es ist eine der schlimmsten Naturkatastrophen in Schleswig-Holstein - die zweite große Mandränke, auch Burchadiflut genannt. Am 11. Oktober 1634 überfluten die Wassermassen auch die Gemeinde Buphever vor der Nordseeinsel Pellworm. Buphever versinkt, 340 Menschen sterben. Von den 127 Häusern bleiben nur 37 stehen - darunter eine gerade erst neu gebaute Kirche auf einer Warft. Obwohl das Gotteshaus der Naturgewalt erfolgreich trotzte, verfällt es mit den Jahren immer mehr und Pastor Johannes Martini muss es 1640 schließlich aufgeben.

Von Osterhever nach Flensburg

Weil das Gebäude noch nicht abbezahlt ist, gehen Steine, Kirchtüren, Balken und Inventar an die Gläubiger. Die Glocke kommt in die Kirche des Nachbarortes Osterhever. Doch hier endet die Reise der Glocke noch nicht, sie kommt 1904 nach Flensburg auf den Museumsberg - als Überbleibsel eines versunkenen Dorfes.

"Den Kirchen ihre Kunstwerke zurückgeben"

Mehr als 100 Jahre später geht die Glocke jetzt wieder auf Reisen. Sie kommt zurück nach Osterhever - in die Kirche St. Martin. Hintergrund ist die Aktion "Glaube, Orte, Kunst" anlässlich des 500. Jubiläums der Reformation. "Wir wollen den Kirchen ihre Kunstwerke zurückgeben, die seit über 100 Jahren hier im Museum sind. Leihweise für einen Sommer - oder wie in diesem Fall als Dauerleihgabe", sagt Museumsdirektor Michael Fuhr.

Glocke ohne Glockenläuten

Ihre vielleicht letzte Reise tritt die 783 Kilo schwere Bronze-Glocke am Montag jedoch nicht ohne Blessuren an: Sie hat einen ein Meter langen Riss, außerdem fehlt ein Stück - immerhin wurde sie bereits 1562 gegossen. Läuten wird sie daher unrestauriert nicht können in ihrer neuen alten "Wahlheimat" Osterhever.

