Stand: 13.11.2017 09:39 Uhr

Glatteis überrascht Autofahrer - viele Unfälle

Nebel und Kälte - eine tückische Kombination, besonders für Autofahrer. Heute früh haben es viele im Land zu spüren bekommen. Vor allem zwischen Rendsburg und Flensburg war es laut Polizei glatt auf den Straßen. Es gab einige Unfälle, teilweise mit Leichtverletzten.

40-Tonnen-Lkw im Graben

Auf der A 7 zwischen Flensburg und Tarp in Höhe Treenetalbrücke (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Morgen gegen 5.30 Uhr ein Lastwagen in den Graben gerutscht. Der Fahrer des 40-Tonners konnte einem Transporter, der vor ihm in die Leitplanke gefahren war, nicht mehr ausweichen und landete in der Böschung. Im Transporter saßen drei Personen, der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Verkehr wurde zunächst an der Unfallstelle vorbeigeführt. Nach Angaben der Polizei bleibt die Autobahn für die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden zwischen Flensburg und Tarp in Richtung Süden voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Die Polizei empfiehlt Ortskundigen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rutschende Wagen auf der Fahrbahn

Straßenglätte führt zu zahlreichen Unfällen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 13.11.2017 10:00 Uhr Durch glatte Straßen sind in Schleswig-Holstein mehrere Autofahrer verunglückt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auf der B 77 zwischen Kropperbusch und Owschlag (Kreis Schleswig-Flensburg) kam ein Autofahrer so sehr ins Schlittern, dass sich sein Wagen überschlug. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch auf der A 210 am Kreuz Rendsburg und in Neumünster gerieten mehrere Autos ins Rutschen. Mehrere Fahrer wurden offenbar leicht verletzt. In Niebüll und Husum (Kreis Nordfriesland) sind außerdem mehrere Fahrradfahrer gestürzt - sie wurden von Rettungssanitätern versorgt. Im Süden des Landes hat es nach Angaben der Polizei keine Glätteunfälle gegeben.

Die aktuelle Verkehrssituation zeigen die Verkehrsmeldungen für Schleswig-Holstein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.11.2017 | 10:00 Uhr