Getötete Frau: Verdächtiger in U-Haft

Der Mann, der in Kiel-Dietrichsdorf seine Ex-Frau getötet haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein Amtsrichter in Kiel habe einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des vollendeten Totschlags stattgegeben, sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Der Haftbefehl wurde sofort vollstreckt. Der Verdächtige wurde laut Bieler in das Gefängnis nach Neumünster gebracht, er hat sich bislang nicht zu der Tat geäußert.

Menschen trauern um Getötete







An Stichen gestorben

Laut dem Oberstaatsanwalt wurde die Frau mit einem Küchenmesser getötet. Die Polizei stellte die Tatwaffe sicher. Der Mann äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Die Leiche des Opfers wurde am Donnerstagvormittag obduziert. Mit einem Ergebnis werde in den kommenden Tagen gerechnet, sagte Oberstaatsanwalt Bieler. Fest steht bisher, dass die Frau durch Messerstiche zu Tode kam.

Videos 03:04 min Frau verblutet nach Angriff vor Schule 15.03.2017 19:30 Uhr Schleswig-Holstein Magazin In Kiel-Dietrichsdorf ist eine 34-Jährige auf der Straße getötet worden. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus und hat am Tatort ihren Ex-Mann festgenommen. Video (03:04 min)

Frau nicht ausreichend geschützt?

Der Verdächtige war der Polizei bereits wegen Körperverletzungen bekannt. Schon vor der Trennung habe der Mann seine Frau bedroht und geschlagen, berichten Nachbarn und Freunde. Die Polizei bestätigte entsprechende Einsätze. Auch das Jugendamt der Stadt Kiel soll nach Informationen von NDR 1 Welle Nord über die Vorfälle informiert gewesen sein. Die Stadt selbst will sich aus datenschutzrechtlichen Gründen dazu nicht äußern. Bekannte des 34 Jahre alten Opfers hatten der Polizei vorgeworfen, die Frau nicht ausreichend geschützt zu haben. Dazu sagte Martin Lämmerhirt vom Weißen Ring, die Polizei könne immer nur bei einer konkreten Gefahr helfen, die Frau aber nicht rund um die Uhr vor ihrem Mann schützen. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.

Psychologen kümmern sich

Die drei Kinder der Frau sind zwischen 5 und 16 Jahren alt und laut der Stadt inzwischen bei einer Pflegefamilie untergebracht. Außerdem werden sie von Psychologen begleitet. Am Tatort versammelten sich am Tag nach der Tat viele Menschen, um der getöteten Frau zu gedenken.

War ein Kind bei Tat dabei?

Am Mittwochmorgen wurde die 34-Jährige stark blutend in der Johannisburger Straße gefunden. Als Notarzt und Polizei eintrafen, war sie tot. In der Nähe des Tatorts nahm die Polizei einen 40 Jahre alten Verdächtigen fest. Der Vorfall ereignete sich in direkter Nähe der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule und der städtischen Kindertagesstätte am Wasserturm. Die Frau hatte am Morgen eines ihrer Kinder in den Kindergarten gebracht, wie das Schleswig-Holstein Magazin berichtete. Ein zweites Kind sei mit ihr zusammen auf dem Rückweg gewesen, als sie von dem Mann attackiert wurde. Nachbarn behaupten, es habe das Verbrechen mitansehen müssen - die Polizei äußerte sich dazu bislang nicht. Angeblich ging der Mann äußerst brutal vor und stach mehrmals mit einem Messer auf sein Opfer ein.

