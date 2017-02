Stand: 28.02.2017 05:00 Uhr

Gericht will Urteil gegen Juris Mutter fällen

Am 13. April 2016 ist der damals zwei Jahre alte Juri aus Eutin gestorben. Seit Ende vergangenen Jahres steht seine 34 Jahre alte Mutter deshalb vor dem Landgericht Lübeck. Die Staatsanwaltschaft hat am 17. Februar gefordert, sie wegen Totschlags zu sechs Jahren Haft zu verurteilen. Sie soll ihren Sohn mit einem Schlafsack erdrosselt haben. Heute wollen die Richter ihr Urteil verkünden. Die Verteidigung hat eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung in einem minderschweren Fall beantragt. Die Mutter selbst bestreitet die Tat.

"Am nächsten Morgen war er tot"

Die 34-Jährige hatte die Stunden vor dem Tod des Kindes als ganz normalen Abend geschildert. Sie habe dem Jungen seinen Kinderschlafsack angezogen und ihn in sein Bettchen gelegt. "Als ich das Zimmer verließ, war noch alles in Ordnung, und am nächsten Morgen war er tot", sagte sie. Ihr Lebensgefährte hatte ausgesagt, Juri sei in seinem Schlafsack noch einmal zum Gute-Nacht-Sagen ins Wohnzimmer gekommen. Dann habe die Mutter das Kind ins Schlafzimmer gebracht und sei nach etwa zwei bis drei Minuten zurückgekommen. Was in dieser Zeit geschah, ist unklar. Laut Gerichtsmediziner starb Juri durch Erdrosseln, für einen Unfall habe es keine Anhaltspunkte gegeben. Der Todeskampf des Kindes habe mindestens drei Minuten gedauert.

Urteil im Prozess um Tod von Juri erwartet







Einweisung in psychiatrische Klinik?

Die Staatsanwaltschaft und auch der Anwalt, der Juris leiblichen Vater als Nebenkläger vertritt, gehen davon aus, dass die Frau aus Angst handelte, ihren damaligen Lebensgefährten zu verlieren. Da sie mit der Situation überfordert gewesen sei, habe sie Juri als ihren "größten Stressfaktor" beseitigt, sagte Staatsanwalt Nils-Broder Greve. Nach Aussage einer Gutachterin leidet die Mutter unter einer emotionalen Persönlichkeitsstörung. Sie sei potenziell gefährlich.

Die Mutter nannte Juri vor Gericht ihren "kleinen Engel". "Mein Leben ist ohne mein Kind nicht wertvoll. Ich habe doch immer alles für ihn getan", sagte sie unter Tränen. Nach Ansicht ihres Verteidigers konnte der Frau ein Tötungsvorsatz nicht schlüssig nachgewiesen werden.

