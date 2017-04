Stand: 03.04.2017 19:07 Uhr

Geplünderte Schließfächer: Mutmaßliche Täter gefasst

Es war ein Albtraum für jeden Sparer: Einbrecher hatten Anfang März dieses Jahres 500 Sparbuch-Schließfächer in einer Sparkasse in Kiel geplündert. Nun ist der Einbruch offenbar aufgeklärt. Nach Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft sind die mutmaßlichen Täter in der Nacht zum Montag in Ilmenau in Thüringen festgenommen worden. Die zwei 37 und 38 Jahre alten Männer waren dort auch in eine Sparkasse eingestiegen. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Ob die Männer noch für weitere Straftaten in Frage kommen, werde geprüft, sagte ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kieler Polizei übernehmen seinen Angaben zufolge federführend die weiteren Ermittlungen.

Alarmanlage bleibt stumm

Nach dem Einbruch werteten die Ermittler damals auch Bildern einer Überwachungskamera aus. Dort war laut Polizei um 2.30 Uhr ein Mensch zu sehen. Offenbar war einer der mutmaßlichen Täter durch eines der Bürofenster des Anbaus in die Bank eingestiegen. Anders als die Fenster des historischen Hauptgebäudes, sind die nicht speziell gesichert. Die Alarmanlage blieb stumm. Die Sparkasse hatte damals mitgeteilt, dass es sich um kleine, wenige Zentimeter flache Schließfächer gehandelt habe, die eigentlich nur zum Aufbewahren von Sparbüchern gedacht seien. Allerdings bewahrten manche Kunden in diesen Fächern auch Wertgegenstände auf. Dies sei vertraglich nicht vorgesehen, sagte der Sprecher. Gestohlene Sparbücher seien daher versichert, aber nicht Wertgegenstände.

