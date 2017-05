Stand: 12.05.2017 05:00 Uhr

Gemeinde-Inkasso: Wenn Bürger nicht zahlen von Peer-Axel Kroeske

Vor sechs Wochen hat Herr Hansen seinen Wagen zu lange auf einem städtischen Parkplatz abgestellt. Auf den Bußgeldbescheid reagiert er nicht. Und jetzt wird es unangenehm. Denn die vier Wochen Widerspruchsfrist sind verstrichen, die Mahnung kommt prompt - und nun klingelt das Telefon: Es meldet sich ein Behördenmitarbeiter und deutet an, dass der Falschparker sämtliche Konten offenlegen muss, wenn er den offenen Betrag nicht ganz schnell zahlt.

Der Griff zum Hörer

Mit dem so genannten "Telefon-Inkasso" machen die Städte und Gemeinden jetzt mehr Druck, um ihre offenen Forderungen einzutreiben. Der Landesrechnungshof hatte vor einem halben Jahr kritisiert, dass enorme Beträge verloren gingen: Mindestens 167 Millionen Euro an Gebühren und Bußgeldern hätten die Gemeinden in Schleswig-Holstein zwischen 2009 und 2011 nicht eingetrieben. Neuere Zahlen hatten die Prüfer noch nicht. Darin enthalten sind etwa nicht beglichene Gebühren für den Kindergarten, Hundesteuern oder Grundsteuern. Dieses Geld könnte später an anderer Stelle fehlen - für Büchereien zum Beispiel, für Kultur und Straßen. Allerdings: Die Hälfte aller Kommunen konnte keine stichhaltigen Angaben machen. Jede dritte hatte sogar gar keinen Überblick, wie viele Rechnungen noch offen sind. Spätestens seit diesem Bericht des Landesrechnungshofes ist das Thema auf dem Tisch: Wie handhaben Städte und Gemeinden Rechnungen und Bescheide, die nicht bezahlt werden?

Kommunen treiben Geld bei den Bürgern ein NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 12.05.2017 08:00 Uhr Autor/in: Kroeske, Peer-Axel Millionenbeträge gehen den Kreisen und Kommunen verloren, weil sie Bußgelder und Gebühren mit zu wenig Nachdruck eintreiben. Doch die Behörden gehen neue Wege.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nach der Mahnung muss es Schlag auf Schlag gehen

Schnelle Reaktionszeiten wie im erfundenen Beispiel mit Herrn Hansen sind ein Schlüssel zum Erfolg, meint der Landesvorsitzende des Fachverbandes der Kommunalkassenverwalter, Karl-August Petersen. Briefe allein würden oft in der Ablage landen - mit einem Anruf könne man dagegen mit dem säumigen Bürger die Lage besprechen und einigen, die das Geld gar nicht haben, vielleicht auch die Angst vor einer Schuldnerberatung nehmen. Andererseits bekräftigt der Verbandsexperte: "Falls sich derjenige aber einfach querstellt, sollte die Verwaltung nicht zu lange mit einer Pfändung warten." Karl-August Petersen arbeitet im Amt Eiderstedt, das zusammen mit der Stadt Tönning auf rund 4.000 offene Rechnungen im Jahr kommt.

Kein Pardon bei Reichsbürgern

Es gibt darunter auch Extremfälle: So leben im Amtsgebiet laut Petersen auch drei Totalverweigerer, die als sogenannte Reichsbürger den Staat und seine Behörden nicht anerkennen. Petersen rät seinen Kollegen, sich in solchen Fällen auf keinerlei Diskussion einzulassen, sondern lieber gleich zu pfänden. Einen nennenswerten Teil machen auch Fälle aus, bei denen Bürger ihren Rundfunkbeitrag nicht zahlen. Denn seit der Umstellung 2013 sind die Kommunen dafür zuständig, nicht gezahlte Beiträge einzutreiben.

Aufbaukurse für Mitarbeiter

Was Petersen bemängelt: In vielen Ämtern im Land haben sich ineffiziente Gewohnheiten eingeschlichen, wie die Fälle zu bearbeiten seien. Neue Kollegen wüssten noch wenig darüber. "Das Thema ist noch nicht Teil ihrer Ausbildung, vielleicht wird sich das bald ändern" sagt er. Bisher bietet die Verwaltungsakademie Bordesholm zumindest Aufbaukurse an. In anderen Bundesländern kann man sich dagegen bereits zum "Vollstreckungsfachwirt" qualifizieren. Auch private Inkasso-Unternehmen bieten den Ämtern ihre Dienste an. Hier sieht Petersen aber Datenschutzprobleme. Und die Erfolgsquote der Privaten sei auch nicht besser.

Kreis zahlt Provision an Ämter

Eine Lösung könnte sein, das Ganze weniger zentral zu organisieren. "Je kleiner die Gemeinde, desto höher ist die Erfolgsquote, jemanden zu Hause anzutreffen", stellt Jörg Bülow vom Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag fest. Je kürzer die Entfernung, desto persönlicher wird der Kontakt. Und der Sachbearbeiter kann sich auch schneller auf den Weg machen. Der Kreis Nordfriesland hat deshalb das Geldeintreiben schon an die Ämter delegiert und zahlt ihnen bei Erfolg eine Provision. Im Jahr 2009 verzeichnete Nordfriesland laut Landesrechnungshof mit 21 Millionen Euro die höchsten offenen Forderungen aller Kreise in Schleswig-Holstein. Inzwischen sind es nach den Angaben des Kreises aus Husum nur noch 4 Millionen Euro.

Bild vergrößern Keine Nummernschild für Schuldner

Auch andere Kreise sind hartnäckiger geworden. Der Kreis Plön zum Beispiel berichtet, dass er mittlerweile deutlich mehr pfändet. Zudem steige die Zahl der Bürger, die sich Behördenmitarbeitern gegenüber aggressiv verhalten. Für solche Situationen werden die Mitarbeiter geschult. Wenn Bürger kooperieren, wird aber auch immer öfter Ratenzahlung vereinbart. Sehr positiv habe sich ausgewirkt, dass Autos nur neu zugelassen werden könnten, wenn alle Forderungen aus diesem Bereich beglichen seien, sagt Nicole Heyck, Sprecherin des Kreises.

Niedrige Erfolgsquoten veranlassten den Kreis Pinneberg vor zwei Jahren umzusteuern. Er verstärkte das zuständige Team um einen Mitarbeiter. Eine neue Software ersetzt nun die Karteikarten von früher. Außerdem arbeitet der Kreis jetzt mit den Kommunen Quickborn, Bönningstedt und Hasloh zusammen. Vor der Umstellung konnte bei säumigen Zahlern das Geld nur in 30 bis 60 Prozent der Fälle eingetrieben werden. "Jetzt sind es 80 Prozent", freut sich der Fachbereichsleiter für die Finanzen beim Kreis, Jens Bollwahn.

Lübeck hat die höchsten offenen Forderungen

Auch die Stadt Lübeck konnte nach eigenen Angaben einen Teil der Forderungen abarbeiten. Laut Statistik verzeichnete die Stadt vor sechs Jahren einen negativen Spitzenwert von 75 Millionen Euro, die der Stadt zustanden - die sie aber nicht eingetrieben hatte. Seitdem habe sich die Summe etwa halbiert, Tendenz weiter fallend, so die Stadtverwaltung.

Ist zusätzliches Personal die Lösung?

Laut Landesrechnungshof rentiert sich, dass sich zusätzliches Personal darum kümmert, Geld einzutreiben. Ob das tatsächlich so ist, will die Stadt zunächst selbst prüfen. Allerdings seien viele Schuldner zahlungsunfähig. "Viele Schuldner sind Empfänger von Sozialleistungen oder Geringverdiener, bei denen häufig auch noch weitere Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gläubigern bestehen", sagt Valessa Glisovic, Sprecherin der Stadt Lübeck. Zudem sinke generell die Zahlungsmoral.

Das bestätigt auch der Städteverband Schleswig-Holstein. "Eine Prognose, ob der Einsatz von mehr Personal allerdings tatsächlich wirtschaftlich ist, hängt davon ab, wie leistungsfähig die Schuldner tatsächlich sind", meint Verbandsvorstand Jochen von Allwörden. Immerhin: viele Kommunen haben das Problem inzwischen erkannt - die Wege, es zu lösen, bleiben aber ganz unterschiedlich.

Weitere Informationen Kreisfreie Städte im Land brauchen Geld Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster geht es - nach eignen Angaben - finanziell schlecht. Und das trotz guter Konjunktur und einem Steuerplus. Das Land lehnt Forderungen nach mehr Geld ab. (18.08.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.05.2017 | 07:00 Uhr