Stand: 23.01.2017 14:39 Uhr

Geflügelpest: 3.400 Puten werden getötet

In einem Putenmastbetrieb im Kreis Steinburg ist die Geflügelpest ausgebrochen. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums hat das zuständige Friedrich-Löffler-Institut in dem Betrieb den hochpathogenen Erreger des Subtyps H5 nachgewiesen. Dort waren am Wochenende zahlreiche Puten verendet. Alle wiesen typische klinische Symptome auf. Die insgesamt 3.400 Puten des Familienbetriebs in der Kremper Marsch müssen getötet werden. Das Unternehmen hat sich als Selbstvermarkter einen Namen gemacht. Dort werden die Puten nicht nur gemästet, sondern auch geschlachtet und das Fleisch weiterverarbeitet.

Betreten verboten

Der Kreis Steinburg hat bereits die Einrichtung eines Sperrbezirks von drei Kilometern und eines Beobachtungsgebiets von sieben Kilometern rund um den Betrieb angeordnet. Das Firmengelände darf nicht betreten werden. Der Mastbetrieb hat noch weitere Standorte.

Mehrere Betriebe im Norden betroffen

Der Geflügelpest-Erreger des Subtyps H5N8 war am 8. November 2016 erstmals in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. Seitdem wurde er in zwei Geflügelhaltungen im Land bestätigt. Darunter war eine kleine Hobbyhaltung. Zudem gab es Nachweise der niedrigpathogenen Variante der Influenza des Subtyps H5 in drei Tierhaltungen. In Deutschland sind inzwischen 15 Länder von der Geflügelpest betroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.01.2017 | 17:00 Uhr