Stand: 19.11.2017 14:17 Uhr

Für wen stimmen die Lübecker bei der Stichwahl?

Der Countdown läuft: In einer Stichwahl um den Bürgermeister-Posten in Lübeck entscheidet sich heute, wer das Amt an der Verwaltungsspitze übernimmt: Kathrin Weiher (parteilos) oder SPD-Kandidat Jan Lindenau. Bis 18 Uhr haben knapp 177.000 Wahlberechtigte noch die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Die 55 Jahre alte Kultursenatorin Weiher, die von einem Bündnis aus CDU, Grünen, Linken, FDP und der Wählerinitiative BfL unterstützt wird, hatte vor zwei Wochen 35,2 Prozent der Stimmen bekommen. Der Lübecker SPD-Fraktionschef Lindenau holte 29,5 Prozent. Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) kandidiert nach 17 Jahren nicht mehr für eine vierte Amtszeit.

Tendenz: Wenige Lübecker gehen ins Wahllokal

Bisher zeichnet sich eine niedrige Wahlbeteiligung ab - zumindest, was den Gang ins Wahllokal angeht. Bis zwölf Uhr haben gerade mal 2,7 Prozent ihre Stimme abgegeben. Nach Angaben der Lübecker Verwaltung sind es deutlich weniger als bei der vergangenen Stichwahl vor sechs Jahren. Da aber schon 12.000 Briefwähler ihr Kreuz gemacht haben, liegt die Wahlbeteiligung etwa genau so hoch wie bei der letzten Stichwahl. Insgesamt waren es vor sechs Jahren 31,9 Prozent der Wahlberechtigten.

Stichwahl: Wer wird Bürgermeister in Lübeck? Schleswig-Holstein Magazin - 17.11.2017 19:30 Uhr Es sind noch zwei Kandidaten, die in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt von Lübeck müssen: Kathrin Weiher und Jan Lindenau. Beide haben ihre To-do-Listen fertig.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hauptaufgabe: Wähler mobilisieren

Die Hauptaufgabe der beiden Kandidaten in den vergangenen Tagen bis zur Stichwahl bestand darin, ihre Wähler auch zur Stimmabgabe zu bewegen. Die Wahlbeteiligung in der ersten Runde war mit 39,2 Prozent ähnlich gering wie 2011 (38,9 Prozent). "Ich wünsche mir für die Stichwahl eine hohe Wahlbeteiligung", meint Weiher. Auch Lindenau hofft, dass sich mehr Wahlberechtigte auf den Weg machen, um heute ihre Stimme abzugeben. Sollte die 55-Jährige die Stichwahl gewinnen, würde sie als erste Frau in der knapp 875-jährigen Geschichte der Hansestadt den Chefposten im Rathaus übernehmen.

Viele Probleme in der Stadt zu lösen

In der Stadt gibt es viele Probleme - vor allem sind es Infrastrukturprobleme, die Wahlkämpfer wie Bürger gleichermaßen umtreiben. Die Autofahrer stehen im Dauerstau, weil es zu viele Baustellen gleichzeitig durch marode Brücken, sanierungsbedürftige Straßen oder aufwendige Umbauarbeiten gibt. Wer Ausweise verlängern, den Wohnort ummelden oder das Auto abmelden will, muss sich auf lange Wartezeiten bei den online vergebenen Terminen einstellen. Die Schulen sind der Reihe nach renovierungsbedürftig. Die Stadt kann den Sanierungsstau jedoch wegen der hohen Schuldenlast nur nach und nach abarbeiten.

Lübeck wählt erneut NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 19.11.2017 08:00 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps Stichwahl in Lübeck: Gesucht wird ein neuer Bürgermeister - und somit ein Nachfolger von Bernd Saxe. Jan Lindenau von der SPD tritt gegen die parteilose Kathrin Weiher an.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Enges Rennen erwartet

Weiher rechnet mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lindenau. "Aber natürlich wünsche ich mir, dass ich gewinne", sagt sie. Auch Lindenau gibt sich siegessicher. Der 38-Jährige rechnet mit einem Ergebnis "von 52 Prozent plus x". Die unterlegenen Kandidaten haben bislang keine Wahlempfehlung an ihre Wähler abgegeben. Der unabhängige Kandidat Detlev Stolzenberg, der in der ersten Runde mit 20,4 Prozent überraschend aus dem Stand auf den dritten Platz gekommen war, sagte, aus seiner Sicht seien weder Weiher noch Lindenau wählbar. Beide stünden für eine Politik des "Weiter so".

NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin berichten live

NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin berichten live aus dem Lübecker Rathaus über den Ausgang der Stichwahl. NDR 1 Welle Nord präsentiert von 18.05 bis 20 Uhr in der Sendung "Zur Sache - der Kampf um Lübecks Thron" aktuelle Zahlen und Hochrechnungen. Mechthild Mäsker, Leiterin des NDR Studios Lübeck, moderiert die Sendung. Fernsehredakteurin Martina Gawaz meldet sich aus dem Börsensaal des Rathauses ab 19.30 Uhr im NDR Fernsehen mit ersten Reaktionen.

Weitere Informationen mit Video Wie sind Lübecks Probleme zu lösen? Bürokratie-Dschungel, sanierungsbedürfte Straßen - in Lübeck gibt es einiges zu tun. Wie die beiden Bürgermeisterkandidaten für die Stichwahl am Sonntag das angehen wollen, haben sie NDR.de verraten. mehr mit Audio Auf ein Wort mit Lübecks Bürgermeister Saxe Die Lübecker wählen einen neuen Bürgermeister. Noch hat Bernd Saxe (SPD) das Amt inne - inzwischen seit fast 18 Jahren. Er tritt aber nicht mehr an. Im Interview blickt er auf seine Zeit zurück. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.11.2017 | 18:00 Uhr