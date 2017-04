Stand: 28.04.2017 13:35 Uhr

Freier erstochen: Prostituierte muss in Haft

Im Prozess um eine tödliche Messerattacke auf einen Freier in Bad Segeberg hat das Kieler Landgericht heute eine 28 Jahre alte Prostituierte zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Anschließend soll die Frau in der Psychiatrie untergebracht werden. Das Schwurgericht sah es heute als erwiesen an, dass die Prostituierte am 12. Oktober 2016 den 58 Jahre alten Steuerberater in dessen Wohnung beim Sexspiel mit zwei Messerstichen getötet hatte. Die Kammer wertete die Tat als heimtückischen Mord.

Gefesselt und Augen verbunden

Die Angeklagte rastete nach Zeugenaussagen unter Alkohol immer wieder aus und wurde aggressiv; sie habe schon länger an Depressionen gelitten. Während des Prozesses schwieg die Frau, so dass das Motiv und der genaue Tatablauf weitgehend im Dunkeln blieben. Sicher ist, dass sich Opfer und Täterin kannten - sie hatten sich im Internet kennengelernt. Anschließend trafen sie sich zehn Mal in der Wohnung des Mannes. Am Tag der Tat hatte der Mann - so stand es in der Anklage - auf dem Bett gelegen, die Hände über dem Kopf gefesselt, die Augen verbunden. Die 28-Jährige habe dann zweimal mit dem Messer zugestochen. Der Steuerberater konnte sich befreien und noch den Notruf wählen, der Mann starb aber im Krankenhaus. Die Frau hatte die Tat vorher in einem Chat mit einem Freund angekündigt.

Staatsanwältin: Sie könnte weitere Straftaten begehen

Die Staatsanwaltschaft hatte neuneinhalb Jahre Haft gefordert. Die Frau sei aber wegen einer schweren Persönlichkeitsstörung vermindert schuldfähig. Nach Ansicht der Staatsanwältin muss die Prostituierte deshalb in der Psychiatrie untergebracht werden. Es bestehe die Gefahr, dass sie weitere Straftaten begehen könnte. Der Verteidiger ging dagegen von gefährlicher Körperverletzung aus und hatte eine Freiheitsstrafe unter fünf Jahren gefordert.

Weitere Informationen Prozessbeginn: Mord statt Sexspiele? Eine Prostituierte muss sich in Kiel wegen heimtückischen Mordes vor Gericht verantworten. Sie steht im Verdacht, einen Steuerberater erst gefesselt und dann erstochen zu haben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2017 | 14:00 Uhr