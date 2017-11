Stand: 03.11.2017 15:07 Uhr

Frauenleiche in Schackendorf: Verbrechen?

In Schackendorf im Kreis Segeberg ist eine Frau offenbar getötet worden: Ihre Leiche wurde gestern in der Feldmark entdeckt. "Es handelt sich nach jetzigen Ermittlungen um eine 34-jährige Schackendorferin, die dort aufgefunden wurde", sagte Polizeisprecher Matthias Felsch NDR 1 Welle Nord. Die Leiche weise Verletzungen im Kopfbereich auf. Es gebe aber keine Hinweise, dass es Schussverletzungen seien. "Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Die Kripo aus Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen", sagte Felsch.

Frauenleiche bei Bad Segeberg entdeckt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 03.11.2017 14:00 Uhr Die Leiche einer 34-jährigen Frau wurde am Donnerstag in der Feldmark entdeckt. Die Tote hatte Kopfverletzungen. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Genaue Umstände der Tat noch unklar

Die Behauptung, die tote Frau sei zum Teil nackt aufgefunden worden, wollte der Sprecher nicht kommentieren. Die "Segeberger Zeitung" hatte dies zuvor berichtet. Demnach soll der Ehemann die Leiche entdeckt haben - auch dazu äußerte sich Felsch nicht. Was aber feststeht: Der Mann hatte seine Frau am Mittwochabend als vermisst gemeldet. Am Donnerstag wurde die Leiche an einem Feldweg entdeckt. Ob die Frau, wie die Zeitung berichtete, mit einem Hund spazieren war, wollte Felsch nicht sagen. Wie sie ums Leben kam, soll jetzt die Obduktion in der Kieler Rechtsmedizin klären.

Polizei bittet um Hinweise

Nähere Details zu der möglichen Tat und wie die Leiche gefunden wurde, wollte der Polizeisprecher nicht sagen. Er verwies auf die noch laufenden Ermittlungen. "Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt", sagte Felsch. Die Polizei sucht Augenzeugen, die zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag in der Nähe des Birkenwegs unterwegs waren. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kiel unter der Rufnummer (0431) 160 333 3 entgegen.

Polizei: "Tote Frau hat Verletzungen am Kopf" NDR 1 Welle Nord - 03.11.2017 14:00 Uhr In Schackendorf im Kreis Segeberg ist eine Frauenleiche gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus, sagt Polizeisprecher Matthias Felsch.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.11.2017 | 14:00 Uhr