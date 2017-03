Stand: 15.03.2017 12:46 Uhr

Frau in Kiel getötet - Verdächtiger festgenommen

Im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf ist gegen 9 Uhr eine stark blutende Frau gefunden worden. Zeugen riefen die Polizei. Als die Beamten in der Johannisburger Straße eintrafen, war die Frau gestorben. In der Nähe des mutmaßlichen Tatorts nahm die Polizei nach Angaben eines Sprechers einen 40 Jahre alten Verdächtigen vorläufig fest. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittler haben bislang keine Angaben dazu gemacht, in welchem Verhältnis der Verdächtige und die Frau zueinander standen. Anwohner berichteten NDR 1 Welle Nord, dass sich die Frau vor Kurzem von ihrem Mann getrennt habe und es in der Beziehung in der Vergangenheit zu Gewalt gekommen sein soll.

Zeugenbefragung läuft

Die Kieler Mordkommission ermittelt jetzt. Beamte sicherten Spuren. Der mutmaßliche Tatort wurde von mit einem Absperrband gesichert. Davor versammelten sich am Vormittag viele Menschen. Einige Anwesende weinten oder hatten Tränen in den Augen, wie NDR 1 Welle Nord berichtete. Die Polizei vernimmt zurzeit Zeugen.

Schüler und Lehrer sind unversehrt

Die nahe gelegene Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule veröffentlichte auf ihrer Internetseite den Hinweis, dass keine Schüler und auch keine Mitarbeiter von der Gewalttat betroffen seien. Den Kindern an der Schule geht es demnach gut. Der Unterricht findet normal statt.

