Frau in Kiel getötet - Ehemann festgenommen

Im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf ist eine 34-Jahre alte Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Gegen 9 Uhr am Mittwochmorgen hatten Zeugen die Frau stark blutend in der Johannisburger Straße gefunden. Als Notarzt und Polizei eintrafen, war sie tot. In der Nähe des Tatorts nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Wie ein Sprecher bestätigte, handelt es sich um den 40 Jahre alten Ehemann des Opfers. Das Paar lebte demnach getrennt. Die Mordkommission geht davon aus, dass ein Beziehungsstreit Hintergrund des tödlichen Angriffs war. Weitere Angaben zu familiären Hintergründen und zum Tathergang machte die Polizei nicht.

Frau in Kiel getötet: Hintergründe noch unklar NDR//Aktuell - 15.03.2017 14:00 Uhr Nachdem eine Frau in Kiel am Mittwochmorgen getötet wurde, hat die Polizei einen 40 Jahre alten Mann festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.







Todesursache wird untersucht

Die Leiche der 34-Jährigen soll am Donnerstag obduziert werden. Danach wollen die Ermittler weitere Details bekannt geben. Anwohner berichteten NDR 1 Welle Nord, dass sich die Frau vor Kurzem von ihrem Mann getrennt hatte und es in der Beziehung in der Vergangenheit zu Gewalt gekommen sein soll. Das Paar soll drei Kinder im Alter zwischen fünf und 14 Jahren haben. Polizeisprecher Finn-Ole Henning bestätigte dies zunächst nicht. "Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt keine Kenntnis davon. Sollte es der Fall sein, wird natülich für Betreuung gesorgt werden", sagte Henning.

Spurensicherung am Tatort

Am Mittwochvormittag sicherten Beamte am abgesperrten Tatort Spuren. Dort versammelten sich viele Menschen. Einige Anwesende weinten oder hatten Tränen in den Augen, wie NDR 1 Welle Nord berichtete. Die Feuerwehr säuberte später den Gehweg von Blutspuren.

Die nahe gelegene Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule veröffentlichte auf ihrer Internetseite den Hinweis, dass keine Schüler und auch keine Mitarbeiter von der Gewalttat betroffen seien. Den Kindern an der Schule geht es demnach gut. Der Unterricht findet normal statt.

