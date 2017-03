Stand: 15.03.2017 11:19 Uhr

Frau in Kiel getötet

Offenbar Gewaltverbrechen in Kiel: Gegen 9 Uhr ist laut der Polizei Kiel eine stark blutende Frau in der Johannesburger Straße aufgefunden worden. Weitere Erkenntnisse zu der inzwischen verstorbenen Frau liegen nach Angaben eines Sprechers noch nicht vor. In der Nähe des mutmaßlichen Tatorts wurde demnach ein 40 Jahre alter Verdächtiger vorläufig festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Gewaltverbrechen in Kiel NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 15.03.2017 11:00 Uhr Autor/in: Merholz, Rebekka Nahe der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule ist eine Frau getötet worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein 40 Jahre alter Verdächtiger festgenommen. Am mutmaßlichen Tatort spielen sich dramatische Szenen ab.







Schüler und Lehrer sind unversehrt

Die nahe gelegene Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule veröffentlichte auf ihrer Website den Hinweis, dass keine Schüler und auch keine Mitarbeiter von der Gewalttat betroffen seien. Den Kindern an der Schule geht es demnach gut. Der Unterricht läuft weiter.

Zeugenbefragung läuft

Der mutmaßliche Tatort wurde von der Polizei mit einem Absperrband gesichert. Dort sammelten sich am Vormittag viele Menschen. Einige Anwesende weinten oder hatten Tränen in den Augen, wie NDR 1 Welle Nord berichtete. Die Polizei vernimmt zurzeit Zeugen.

