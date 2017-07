Stand: 24.07.2017 17:27 Uhr

Franzosen mit dem Rad auf Abwegen nach Sylt

Schon oft wurde darüber diskutiert, am Hindenburgdamm nach Sylt einen Radweg zu bauen. Die entsprechenden Vorhaben wurden aber stets zu den Akten gelegt. Eine Familie aus Frankreich hat die Idee nach Angaben der Bundespolizei jetzt in die Tat umgesetzt: Umweltfreundlich, aber unerlaubt radelten die vier mit ihren Mountainbikes über den Eisenbahndamm durchs Wattenmeer. Bei der Ankunft auf der Insel nahm die Polizei das Ehepaar mit ihren erwachsenen Kindern im Alter von 18 und 20 Jahren in Empfang.

Zeigte das Navi einen Radweg an?

"Bei der Befragung gaben sie an, mit dem Wohnmobil auf Europatour zu sein und viele Radtouren zu machen. Ihr französisches Navi hatte einen Radweg über den Hindenburgdamm angezeigt", sagte Hanspeter Schwartz von der Bundespolizei. Die Familie habe sich deswegen auch nichts dabei gedacht, ihre Mountainbikes über das geschlossene Zufahrtstor zu hieven.

Videos 00:25 90 Jahre Hindenburgdamm nach Sylt Für Spötter ist der Hindenburgdamm bloß der Gleisanschluss für eine Sandbank. Für Sylter ist er die Lebensader. Deutschlands wohl bekannteste Bahnstrecke wird 90 Jahre alt. Video (00:25 min)

Einige Bahnreisende hatten die Franzosen mit den Fahrrädern auf dem Hindenburgdamm gesichtet und dies der Polizei mitgeteilt. Die Familie versprach, den Rückweg auf das Festland im Fahrradabteil eines Zuges anzutreten.

Müssen die Radler für verspätete Züge zahlen?

Ärger könnte dennoch drohen, denn wegen der verbotenen Radtour ließ die Bahn die Züge aus Sicherheitsgründen langsamer fahren. Sieben Züge verspäteten sich dadurch. Ob die Deutsche Bahn dafür Regressansprüche geltend macht, ist nach Angaben von Hanspeter Schwartz noch offen.

Der 90 Jahre alte Hindenburgdamm ist im Besitz der Deutschen Bahn. Die schmalen Streifen neben den Gleisen dürfen nur Rettungskräfte im Einsatz und Mitarbeiter der Bahn befahren.

Karte: Der Hindenburgdamm nach Sylt

