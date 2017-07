Stand: 13.07.2017 15:41 Uhr

Forscher finden Kraterlandschaft vor Helgoland

Auf dem Grund vor der Nordseeinsel Helgoland sind Tausende, offenbar neu entstandene Krater entdeckt worden. Diese haben jeweils die Größe eines Tennisplatzes und erstrecken sich über eine Fläche von 915 Quadratkilometern. Verantwortlich dafür ist vermutlich Methan, dass aus dem Meeresboden entwichen ist und dann Sand aufgewirbelt hat. Daraus seien dann die Kraterhügel entstanden, sagte Knut Krämer vom Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (Marum) an der Universität Bremen. Am Dienstag veröffentlichten die Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse im Fachblatt Scientific Reports. Es ist das erste Mal, dass solche Krater rund um Helgoland entdeckt wurden.

Krater sind wohl 2015 entstanden

"Wir waren überrascht, als wir plötzlich eine Kraterlandschaft gesehen haben, wo sonst nur ebene Sandfläche war", schildert Krämer die Entdeckung. Noch bis Juli 2015 war an der Stelle nordwestlich von Helgoland nichts von den Kratern zu sehen. Bei einer erneuten Kartierung der Region im November 2015 war der Meeresboden übersät mit den Vertiefungen. Bei einer weiteren Ausfahrt der Forscher 2016 wurde dann das ganze Ausmaß der Hügel deutlich. Die Krater verteilen sich auf einer Fläche, die etwa zwei mal so groß ist, wie das Bundesland Bremen. Pro Quadratkilometer finden sich bis zu 1.200 Krater.

Methan im Meeresboden

Die Krater werden von Experten Pockmarks genannt. Der englische Begriff "pockmark" heißt so viel wie Pockennarbe. Sie finden sich typischerweise an Böden von Gewässern und entstehen grundsätzlich durch den Austritt von Flüssigkeiten oder Gasen aus dem Untergrund - in diesem Fall war es nach Einschätzung der Forscher Methan. Wie viel Methan ausgetreten ist, können die Experten nur schätzen. Sie gehen von mindestens 5.000 Tonnen aus. Das entspricht etwa zwei Dritteln des bisher angenommenen jährlichen Ausstoßes der gesamten Nordsee.

Auslöser könnten Sturm und hohe Wellen gewesen sein

Auslöser des Methanaustritts könnten Stürme und hohe Wellen gewesen sein, vermuten die Forscher aus Bremen. Dann ging es möglicherweise so weiter: Es entstehen Druckschwankungen am Meeresgrund, diese wirken wie eine Pumpe auf das dort gespeicherte Gas. Schließlich gibt der Meeresboden nach und das Methan kann entweichen. Dabei wird Sediment mitgerissen und die Krater entstehen.

Pockmarks zum ersten Mal in der Deutschen Bucht?

Die Pockmarks sind in dieser Art zum ersten Mal in der Deutschen Bucht entdeckt worden. Möglicherweise, so Forscher Krämer, wurden die Kraterlandschaften bislang einfach übersehen. Die Entdeckung wurde in diesem Fall auch erst dadurch möglich, dass Messsyteme wie hochgenaue Fächerecholote weiterentwickelt wurden. Fotos, auf denen die Kraterlandschaften zu sehen sind, gibt es nicht. Dazu ist das Wasser am Meeresgrund zu trüb.

