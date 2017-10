Stand: 19.10.2017 16:21 Uhr

Fliegerbombe auf Helgoland entschärft

Auf dem Oberland der Insel Helgoland hat der Kampfmittelräumdienst am Donnerstagnachmittag eine 500 Pfund schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr lief alles reibungslos ab. Sicherheitshalber hatten etwa 1.000 Menschen das Oberland verlassen müssen, 200 von ihnen sind Touristen. Wer nicht bei Bekannten im Unterland unterkommen konnte, wurde in der Nordseehalle vom Deutschen Roten Kreuz versorgt. Die Kampfmittelräumer waren von Kiel nach Helgoland gereist.

Bombe liegt an ehemaligem Spielplatz

Experten entschärfen eine 500 Pfund schwere Bombe auf Helgoland. Sie wurde bei einer Kontrolle in der Nähe eines ehemaligen Spielplatzes gefunden.







Experten haben fast alle Flächen auf Helgoland inzwischen auf Bomben geprüft und von Bomben gereinigt. Zu den wenigen Flächen, die die privaten Kampfmittelräumer noch nicht abgesucht haben, gehört ein Gelände an einem ehemaligen Spielplatz auf dem Helgoländer Oberland. Weil die Fläche nahe der Inselschule liegt, hätten die Verantwortlichen die Untersuchung in die Herbstferien gelegt, sagt Wehrführer Heiko Ederleh von der Feuerwehr Oberland. Am Mittwoch hatte man das Gelände nun geprüft und die 500 Pfund schwere Bombe gefunden. Sie liegt in mehr als zwei Metern Tiefe.

Bombenhagel im Zweiten Weltkrieg

Während des Zweiten Weltkriegs fielen viele Bomben der Alliierten über Helgoland. Der Grund: Wegen ihrer Lage war die Insel für die strategische Kriegsführung der Nationalsozialisten wichtig. Am 18. April 1945 wurde Helgoland besonders stark von den Briten bombardiert. Der Luftangriff soll etwa 100 Minuten gedauert haben.

