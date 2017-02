Stand: 01.02.2017 19:49 Uhr

Flensburgs "Alexandra" dampft wieder von Peer-Axel Kroeske

"Vorsicht da unten", schallt es am Mittag durch den Maschinenraum der "Alexandra". Die ehrenamtlichen Helfer werfen ein Holzbündel nach dem anderen ab. Gleich wird hier der neue Kessel angeheizt. Der alte hatte 108 Jahre lang gehalten - jetzt soll der neue erstmals Feuer bekommen. Und das geht ganz langsam los. Wie in einem Kamin schichtet Heizer Dennis Christian Stammer im Kessel kleine Holztürmchen auf. Saskia Zwerner entzündet eine Wunderkerze und hält sie an Zeitungspapier, entzündet es. Um 12.39 Uhr dann der historische Moment: Der neue Kessel der "Alex" brennt. Und der Schornstein gibt erste Rauchzeichen.

Neuer Kessel auf der "Alexandra" wird angeheizt Schleswig-Holstein Magazin - 01.02.2017 19:30 Uhr Die "Alexandra" aus Flensburg ist der letzte Salondampfer, der in Deutschland noch fährt. Doch das Schiff brauchte einen neuen Dampfkessel - und der wurde nun erstmals angeheizt.







Kessel ist eine meterhohe Spezialanfertigung

Der 1908 gebaute Salondampfer liegt seit dem 9. Oktober in einer Werft in Husum (Kreis Nordfriesland). Der TÜV hatte festgestellt, dass der alte Kessel dem Druck nicht mehr lange standhalten könnte. Ein Rettungsplan musste her.

Ende vergangenen Jahres tauschten Werftmitarbeiter den Stahlkoloss in einer aufwendigen Prozedur aus. Die Kosten für sämtliche Arbeiten am Rumpf und für den Kessel-Einbau betrugen nach Angaben des Fördervereins zu dem Zeitpunkt rund 780.000 Euro - finanziert durch den Bund, das Land, eine Stiftung und Spenden.

Letztes seetüchtiges Passagier-Dampfschiff

Der Salondampfer gilt als Deutschlands letztes seetüchtiges Passagier-Dampfschiff. Seit den 80er-Jahren ist die "Alexandra" ein Kulturdenkmal. Dutzende Vereinsmitglieder kümmern sich in ihrer Freizeit um das mehr als 400 PS starke Schiff. 40 bis 50 Mitglieder zählen zur Crew.

Jede Stunde zehn Grad mehr

Nun muss sich zeigen, ob die Nähte den Temperaturen und dem Druck von zehn Bar gewachsen sind. Der Durchmesser des Kessels - eine meterhohe Spezialanfertigung eines Husumer Betriebs - soll sich durch die Hitze um vier Zentimeter vergrößern. Die Gefahr: Es könnten sich Risse bilden. Deshalb nimmt sich die Crew aber besonders viel Zeit. Ein TÜV-Mitarbeiter an Bord gibt Hinweise. Die Kohle soll 13 Tonnen Wasser auf 180 Grad Celsius erhitzen.

Schlechte Nachrichten am Nachmittag

Am Mittwochnachmittag ist dann dicke Luft auf dem Schiff - Schuld ist nicht der Kessel, sondern schlechte Nachrichten. Der Dampfer kann nicht wie geplant am Wochenende von der Werft in Husum in seinen Heimathafen nach Flensburg steuern: Es fehlen noch zwei Genehmigungen, die offenbar zu spät beantragt wurden, sagt Kapitän Günter Hermann. Der Kessel soll trotzdem weiter angeheizt werden, die Crew will sein Verhalten testen. Wenn die Genehmigung da ist, wird ein neuer Termin für die Heimfahrt der "Alex" festgelegt.

