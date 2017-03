Stand: 11.03.2017 10:51 Uhr

Flensburger ärgern sich über hohe Grundsteuer

Großer Ärger in der Fördestadt Flensburg: Viele Bürger wollen die Erhöhung der Grundsteuer nicht akzeptieren. Seit dem 1. Januar 2017 ist sie um fast 44 Prozent gestiegen. Im Oktober gab es dazu einen entsprechenden Ratsbeschluss. Damit liegt Flensburg mit seiner Grundsteuer jetzt im Landesvergleich hinter Glücksburg auf Platz 2, noch vor Lübeck und Kiel. Die Mehreinnahmen wollen SPD, CDU und Grüne unter anderem in die Kita-Betreuung investieren. Auch ein Defizit von knapp 15 Millionen Euro lastet auf der Stadtkasse. Doch mittlerweile hat jeder zweite Hausbesitzer in Flensburg Widerspruch gegen die Erhöhung eingelegt.

Umstrittene Grundsteuer: Gegenwind für Flensburg Schleswig-Holstein Magazin - 11.03.2017 19:30 Uhr 44 Prozent mehr Grundsteuer müssen Flensburger seit Januar zahlen. Mittlerweile hat jeder zweite Hausbesitzer Widerspruch eingelegt.







14.150 Widersprüche

Seit Anfang 2017 hat die Stadt 26.000 Steuerbescheide verschickt. Rund 14.150 Flensburger haben gegen diese Widerspruch eingelegt. Darunter ist auch Rolf Jensen. Er wohnt seit zehn Jahren im Stadtteil Weiche. 2011 hatte die Stadt die Grundsteuer zuletzt angehoben. Damals waren es für ihn nur ein paar Euro. Mit der jetzigen Erhöhung von 400 auf 600 Euro im Jahr mutet ihm die Stadt deutlich mehr zu. "Meine Frau und ich sind beide schon Rentner und kommen zwar gut aus, aber das sind dann eben doch 200 Euro mehr im Jahr, die merkt man einfach", sagt er. Seit der Erhöhung sind in der Finanzabteilung der Stadt vier Mitarbeiter mit Grundsteuerangelegenheiten beschäftigt, zuvor waren es nur zwei. Sie verfassen Eingangsbestätigungen und sortieren die Widersprüche in drei Kategorien. Mehr als 8.000 haben sie bereits geschafft.

Musterwiderspruch

Die Stadtverwaltung braucht die fünf bis sechs Millionen Euro Mehreinnahmen dringend. 85 Prozent der verärgerten Bürger werfen der Stadt vor: Die Grundsteuererhöhung stehe im direkten Zusammenhang mit der Kita-Qualitätsoffensive. Das sei rechtlich nicht zulässig, denn Steuern dürften grundsätzlich nicht zweckgebunden erhoben werden. Der Eigentümerverein "Haus und Grund" verfasst dazu aktuell einen Musterwiderspruch für seine Mitglieder. Die Stadt gibt sich unbeeindruckt. Die Erhöhung sei im Vorfeld geprüft worden, man befinde sich rechtlich auf der sicheren Seite. Einer möglichen Klage vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig sehen sie im Rathaus gelassen entgegen.

