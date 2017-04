Stand: 30.04.2017 13:12 Uhr

Flammen zerstören Vereinsheim in Flintbek

Am nächsten Tag ist vom Vereinsheim des TSV Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nur noch Schutt und Asche übrig: Flammen zerstörten das Gebäude in der Nacht zum Sonntag komplett. Der Schaden geht laut Polizei in die Millionen.

Dach fällt in Restaurant hinein

Die Feuerwehr wurde gegen zwei Uhr alarmiert, konnte aber nicht verhindern, dass auch ein angrenzendes Restaurant ausbrannte. "Das Dach des Restaurants ist komplett in die Gaststätte hineingefallen", sagte Wehrführer Dirk Hagener NDR 1 Welle Nord. Unter dem eingestürzten Dach bildeten sich immer wieder Glutnester, die erneut aufflammten, wie Hagener berichtete.

Auch die über dem Vereinsheim liegende Wohnung ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist unklar. In dem Vereinsheim hielten sich nach Polizeiangaben zur Zeit des Feuers keine Menschen auf. Verletzt wurde niemand.

Vereinsheim in Flintbek ausgebrannt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 30.04.2017 13:00 Uhr Autor/in: Weißhaupt, Fabian Gegen zwei Uhr ist in der Nacht zum Sonntag in Flintbek ein Feuer im Vereinsheim des TSV Flintbek ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass die Flammen auf ein Restaurant übergriffen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie 20 Bilder Schweres Gerät für schwere Einsätze Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. NDR.de stellt einige von ihnen vor. Bildergalerie 21 Bilder Hintergrund: Großbrände in Schleswig-Holstein Eine Lagerhalle voller Jachten, explodierende Paraffin-Tanks, ein kompletter Recyclinghof: Diverse Großbrände haben die Feuerwehren im Norden in den vergangenen Jahren auf Trab gehalten. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.04.2017 | 12:29 Uhr