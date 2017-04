Stand: 22.04.2017 06:00 Uhr

Fischnachwuchs: Vom Naturpark Aukrug in die Welt von Frank Hajasch

Es muss schnell gehen: Zwei Stunden haben die Naturschützer Zeit, um mehrere Tausend Brütlinge an die Gewässer zu bringen. Dann wird der Sauerstoff in den Plastiktüten knapp. Und dicht dran sind die Flüsse Stör und Schwale nicht. Das Brut-Haus des Landessportfischerverbandes Schleswig-Holstein (LSFV) steht am Boxberg im Naturpark Aukrug. Die Stellen fürs Einsetzen der fischigen Winzlinge liegen hinter Padenstedt, am Stadtrand von Neumünster. 20 Kilometer entfernt. "Aber kein Stress", lacht Hartwig Hahn. "Wir schaffen das. Wir haben es immer geschafft."

Lachse und Forellen starten ihre Weltreise





















Spätfolgen der Nachkriegszeit

Als nach dem Ende des Krieges viele Flüchtlinge ins Land kamen, wurde Ackerland gebraucht. Nahrung musste her, also mehr angebaut werden. "Die Flüsse wurden damals begradigt. So ließ sich landwirtschaftliche Nutzfläche gewinnen", erklärt Hahn. Nur verloren viele Flussbetten so ihr natürliches Aussehen. Sie wurden tiefer. Die Strömung kräftiger. Der Kies verschwandt. Und so blieben Wanderfische wie Lachs und Forelle, die im sandigen Untergrund laichen, aus.

"Ich bin seit 1977 Gewässer-Wart im Stadtgebiet von Neumünster. Zu der Zeit gab es dort keine Meerforellen", sagt Hahn. Er erinnert sich, wie sechs Jahre später erste Fische zurückkehrten. Auch weil sich seine Mannschaft robuste Fischeier aus Schweden geholt hatte.

Fischzucht im Aukrug - ein hartes Geschäft

Damals wie heute braucht der Laich einige Monate, damit aus ihm etwa drei Zentimeter lange Brütlinge werden. Immer im Herbst des Vorjahres fahren die Frauen und Männer raus auf die Flüsse. Durch Elektrofischen holen sie laichreife Rückkehrer aus dem Wasser, streichen ihnen die Eier ab - und lassen sie wieder frei.

"Es ist nicht ungefährlich", sagt Hahn. "Die Flüsse sind zwar nicht tief und das Ufer in Sicht. Aber Stromschläge da draußen könnten tödlich sein." Meist ist es kalt. Der Wind geht. Schnee hat es auch schon gegeben. "Wenn wir aber die Eier der Lachse und Forellen für eine Nachzucht haben wollen, müssen wir raus."

Das Brut-Haus: schlicht, aber sehr effektiv

Wer die Aufzucht-Station am Rande des Boxbergs besucht, reibt sich die Augen. High-Tech? Fehlanzeige. Dafür steht ein ausgeklügeltes System aus Rohren, Filtern und Schalen dichtgedrängt in einem besseren Holzschuppen. Aber genau damit haben die Naturschützer Erfolg: Jedes Jahr schlüpfen hier bis zu 900.000 Salmoniden, so die Sammelbezeichnung für Lachs und Co..

"Wir füttern nicht zu", schüttelt Hahn den Kopf. "Das Geheimnis unseres Erfolges ist frisches Quellwasser von nebenan - und der Sauerstoff, den wir zusätzlich reingeben."

Das Wasser wird noch gereinigt. Erst dann fließt es behutsam über die vielen Aufzucht-Schalen. Nach Wochen des Wartens zeigen sich erste Brütlinge - die sich übrigens bis zum Aussetzen von ihrem Dottersack ernähren.

Von der Geburtsstation zurück in die Natur

Spätestens wenn der kleine Futtersack am Fischbauch von Lachs und Forelle aufgebraucht ist, müssen Hahn und seine Mitstreiter weiterplanen. Wo genau soll der Nachwuchs ausgesetzt werden? An welchen Stellen? Bei welchen Flüssen? "Das alles muss geklärt sein", sagt der Fischexperte. "Wenn es losgeht, dann schnell. Und dafür braucht es ein gutes Timing."

Der Transport zu den Flüssen im Land erfolgt mit transparenten, stabilen Säcken. Schale für Schale verschwindet darin - und mit ihnen zigtausende, wuselnde Fischlein. Noch einmal geben die Naturschützer Sauerstoff dazu. Die blaue Gasflasche zischt wieder und wieder. Und schon rauscht die Karawane Richtung Neumünster.

Von der Quelle bis zur Flussmündung

Mit einem Kescher werden die Winzlinge vorsichtig ins Wasser gesetzt. Viele verschwinden sofort. "Die bleiben zunächst zwei Sommer hier und werden halbstark", sagt Hahn. Dann gingen sie auf Weltreise: "ins Europäische Nordmeer, sogar bis nach Grönland oder Kanada".

Vier bis fünf Jahre sind die Sprösslinge aus dem Aukrug weg. Erst dann kehren sie zum Laichen in ihr Heimatgewässer zurück. Das erkennen sie an Geruch und Geschmack des Wassers. Außerdem hilft ihr natürlicher Instinkt.

Hoffnung ist gut, Kontrolle besser

Woher aber wissen die Fischfreunde nun, ob die Rückkehrer tatsächlich der eigene Nachwuchs sind? Von absolut überzeugtem Nicken bis zum süffisanten Grinsen ist bei den Antworten alles dabei. "Wer hierher zurückkommt, ist bei uns auch losgeschwommen", erklärt Hahn. "Dieser Rückkehrreflex ist den Fischen angeboren. Natürlich sind auch massig Fremde dabei. Aber wir kontrollieren ja auch."

Dafür steigen die Fischer jedes Jahr regelmäßig ins Wasser. Sie markieren die Fettflosse, eine fleischige und knubbelige "Nase" zwischen Rücken- und Schwanzflosse. Einige Lachse und Forellen werden sogar gechippt. "Wir gehen davon aus, dass etwa 5 von 1.000 unserer Brütlinge wiederkommen", sagt Hartwig Hahn stolz.

