Stand: 22.07.2017 08:00 Uhr

Fischadler fühlen sich im Lauenburgischen wohl

Es ist ein seltener Einblick. An einem geheimen Ort - mitten im Lauenburgischen. Seit 2014 brütet hier ein Fischadlerpaar. Es ist eine kleine Sensation, denn das kam zuletzt vor rund 130 Jahren vor. Zuvor waren zwar immer wieder Fischadler in Schleswig-Holstein beobachtet worden, sie brüteten jedoch nicht. Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind die Lebensbedingungen - und vor allem die Brutbedingungen gut. Die Projektgruppe Seeadlerschutz sowie der WWF Deutschland präparierten einen hohen Baum und installierten darauf eine Nistplattformen, um die Ansiedlung der Art zu begünstigen. "Der Adler fand ihn attraktiv - und nun hat er sogar einen Horst daneben gebaut", sagt Greifvogelexperte Thomas Neumann.

Sorge um Greifvögel in Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein 18:00 - 20.07.2017 18:00 Uhr Seit 2014 brütet in Schleswig-Holstein ein Fischadlerpaar. Es sind die ersten Tiere dieser Art nach 130 Jahren, die Nachwuchs haben. Es gibt aber nicht nur Erfolgsgeschichten.







Population des Rotmilans schrumpft

Denn längst nicht jeder Greifvogel hat so eine Erfolgsgeschichte. Viele Greifvögel sind sogar bedroht - zum Beispiel der Rotmilan. Nur noch etwa 140 Paare gibt es in Schleswig-Holstein. Bundesweit ist die Zahl der Tiere seit 1990 sogar um ein Drittel geschrumpft. Experten sehen zwei Gründe für den Rückgang: landwirtschaftliche Pestizide und Nahrungsmangel.

Vergiftung von Greifvögeln

Eine traurige Bilanz gibt es bei Vergiftungen der Tiere. Seit 2008 sind in Schleswig-Holstein nachweislich 30 Greifvögel durch Gift ums Leben gekommen. "Das Ausmaß ist erschreckend", sagte Habeck in einem Beitrag des Schleswig-Holsteins Magazins. Er verwies darauf, dass es sich dabei um eine Straftat handele. Die Suche nach den Tätern sei schwierig, so der Minister. Konkret wurden in den vergangenen acht Jahren 70 Proben von toten Greifvögeln untersucht. Tödliche Vergiftungen wurden unter anderem bei neun Seeadlern, drei Rotmilanen und fünf Mäusebussarden nachgewiesen.

Studio-Interview mit Thomas Neumann Schleswig-Holstein 18:00 - 20.07.2017 18:00 Uhr Thomas Neumann hat schon 1963 seinen ersten Seeadler im Arm gehalten und aufgepäppelt. Im Interview spricht der Biologe über den einzigen Fischadler im Land und über bedrohte Tierarten.







Mäusebussard: Zahl der Brutpaare gesunden

Ein Schicksal, das neben dem Rotmilan und dem Seeadler auch den Mäusebussard betrifft. Im Bereich Schleswig-Flensburg zum Beispiel sank die Zahl der Brutpaare in den vergangenen Jahren von 120 auf unter 50. Diese Entwicklung wollen sie im Lauenburgischen verhindern. Deshalb schützt der Kreis Herzogtum Lauenburg zusammen mit dem WWF den Fischadler so gut es auch nur geht - und versucht die Natur sich selbst zu überlassen.

