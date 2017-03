Stand: 14.03.2017 14:55 Uhr

Feuerwehr findet Flak-Munition und Handgranaten

Eigentlich wollten sie ein kleines Feuer in einem Keller in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) löschen. Doch bei dem Routine-Einsatz entdeckten die Feuerwehrleute neben dem Heizungskeller unter anderem Handgranaten und Flak-Munition. "Es handelt sich offensichtlich um Munition aus dem Zweiten Weltkrieg", sagte Polizeisprecher Marco Hecht-Hinz. Nach Angaben der Polizei enthält nur ein geringer Teil der Munition noch Sprengstoff.

Weltkriegs-Waffen im Keller Schleswig-Holstein Magazin - 14.03.2017 19:30 Uhr Nach der Feuerwehr kommt der Kampfmittelräumdienst: Bei einem Kellerbrand in Ratzeburg entdecken Einsatzkräfte Handgranaten und Flak-Munition. Jetzt müsse geklärt werden, ob die Waffen nur Deko sind, sagt Polizeisprecher Marco Hecht-Hinz.







Polizei ermittelt Besitzer

Experten vom Kampfmittelräumdienst wollen den Sprengstoff jetzt genauer untersuchen. Die Polizei konnte außerdem den Besitzer des Waffenlagers ausfindig machen. Er soll am Nachmittag vernommen werden.

Straßen gesperrt

Die Anwohner durften am Nachmittag wieder zurück in die Häuser. Die Erleichterung sei ihnen deutlich anzusehen gewesen, berichtete NDR 1 Welle Nord. Die etwa 60 Einsatzkräfte hatten vorsorglich das betroffenen Haus und auch zwei Mehrfamilienhäuser in der Nachbarschaft geräumt. Etwa zwei Dutzend Bewohner durften vorübergehend nicht in ihre Wohnungen. Sie wurden in einem Linienbus betreut. Außerdem sperrten Polizisten die umliegenden Straßen ab.

