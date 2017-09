Stand: 23.09.2017 17:45 Uhr

Feuerwehr Kronshagen bekommt neue Fahrzeuge

Rund ein halbes Jahr nach dem verheerenden Brand bei der Feuerwehr in Kronshagen bei Kiel kommen jetzt weitere neue Fahrzeuge zum Einsatz. Die Gemeinde Kronshagen hat am Sonnabend vier Wagen und Material im Wert von zwei Millionen Euro im Rahmen einer kleinen Feier an die Freiwillige Feuerwehr übergeben. "Das ist ein freudiges Ereignis. Wir haben es geschafft, in kürzester Zeit neue Fahrzeuge in den Einsatzdienst zu nehmen", sagte Gemeindewehrführer Christian Esselbach.

Feuerwehr erhält neue Einsatzfahrzeuge NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 23.09.2017 11:00 Uhr Bei der Feuerwehr in Kronshagen kommen jetzt weitere neue Feuerwehrautos zum Einsatz. Die Gemeinde überreichte die neuen Wagen bei einer kleinen Feier in Rendsburg.







Bereits im April hatte der damalige Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) den Feuerwehrleuten zwei Fahrzeuge aus Landesbeständen zur Verfügung gestellt und Hilfen in Höhe von rund 325.000 Euro für neue Ausrüstung und Fahrzeuge angekündigt.

Feuer vernichtet gesamtes Equipment

Im Februar hatte ein Feuer das Gerätehaus der Kronshagener Feuerwehr zerstört und einen Schaden von rund fünf Millionen Euro verursacht. Das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr brannte aus und musste abgerissen werden. In der Halle vernichteten die Flammen damals acht Großfahrzeuge und die gesamte Ausrüstung der Helfer. Der überwiegende Teil des Daches stürzte ein. Menschen kamen nicht zu Schaden. Auslöser des Brands war nach Einschätzung von Experten ein technischer Defekt.

