Stand: 09.03.2017 16:53 Uhr

Feuerschiff-Flotte kommt zum 13. Dampf Rundum

Darauf ist Veranstalter Michael Reinhardt sichtlich stolz: Gleich drei noch fahrtüchtige Feuerschiffe kommen zum 13. Flensburger Dampf Rundum. Das älteste ist die "Elbe 3" von 1888. Wenn die alte Dame gemeinsam mit den beiden anderen "Seite an Seite freundschaftlich zusammen liegt, dann ist das doch ein Foto wert", strahlt Reinhardt.

13. Dampf Rundum in Flensburg Schleswig-Holstein Magazin - 10.03.2017 10:30 Uhr Die beliebte Flensburger Dampf Rundum ist in Planung. Seit 1993 findet sie alle zwei Jahre statt - dieses Jahr nun zum 13. Mal.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Größtes Dampfschifftreffen Europas

16 Dampfschiffe und 19 Dampfboote werden den Flensburger Hafen vom 7 . bis 9. Juli vernebeln. Das sind so viele, dass wohl einige im Päckchen liegen müssen. Und es sind so viele, dass das diesjährige Flensburger Dampf Rundum das größte Dampfschifftreffen in ganz Europa wird.

Dampfschifflegende "Alexandra" Gastgeberin

In diesem Jahr wird es auch wieder eine Anreisemöglichkeit geben, die dem Dampf Rundum voll gerecht wird, verspricht Veranstalter Reinhardt. Sonnabend und Sonntag können Besucher nämlich mit der Eisenbahn von Hannover über Hamburg nach Flensburg fahren. Das war beim letzten Dampf Rundum nicht möglich, da wurde an den Gleisen gearbeitet.

Und auch Gastgeberin "Alexandra" ist wieder flott. Sie das letzte seegehende Passagierschiff Deutschlands. Pünktlich zum Dampf Rundum soll die "Alexandra" fertig sein. In den vergangenen Monaten bekam sie einen neuen Kessel und der Rumpf wurde saniert. Nun ist sie zurück in der Förde und für die Besatzung heißt es: Schränke einbauen, saubermachen, malen und ausrüsten. Damit die "Alexandra" spätestens am 7. Juli strahlt und glänzt. Denn es gibt harte Konkurrenz.

Weltkulturerbe kommt vorbei

Ein besonderer Gast wird eintreffen. Die "MS Sandnes" , das fast 70 Meter lange Schiff aus Norwegen ist als Weltkulturerbe anerkannt. Sie ist vor allem bekannt für ihren schicken Salon und wird gerne gechartert. Kein Wunder sagt Reinhardt "ein Schiff aus den 50er Jahren und sie ist in einem Zustand, als wenn sie frisch aus der Werft gekommen wäre."

Eröffnet wird das 13. Dampf Rundum am Freitag dem 07. Juli um 11 Uhr mit dem Dampfermarkt. Kurz darauf wird zum "Open Ship" eingeladen - jeder kann dann die dampfenden Schönheiten besuchen. Dazu gibt es ein großes Rahmenprogramm.

Geschichte am Flensburger Hafen

















Dampfschifftradition seit 1993

Seit 1993 bietet das Dampf Rundum alle zwei Jahre Europas größtes Dampferspektakel. Die Maschinen der Traditionsschiffe stehen die meiste Zeit unter Dampf und vermittelten so den Eindruck eines Hafens, wie er vor 100 Jahren ausgesehen haben könnte.

Weitere Informationen 7 Bilder Ein Blick auf die Schifffahrtsgeschichte Zum 11. Mal in Flensburg: das Dampf Rundum. Bis Sonntagabend können Besucher die teilweise historischen Dampfschiffe erkunden. Bildergalerie Das 11. Flensburger Dampf Rundum Zum 20. Jubiläum des Dampf Rundum in Flensburg versammelten sich Dampf-Traditionsschiffe im Hafen an der Förde. Das große Dampferspektakel lockte zahlreiche Besucher in die Stadt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.03.2017 | 10:30 Uhr