Stand: 14.02.2017 08:31 Uhr

Feuer zerstört Reetdachhaus in Struckum

Drei Feuerwehren mit insgesamt 70 Einsatzkräften und zehn Löschfahrzeugen ist es in der vergangenen Nacht nicht gelungen, ein Reetdachhaus im nordfriesischen Struckum vor dem Abbrennen zu schützen. Als sie gegen 1 Uhr eintrafen, habe das Haus bereits komplett in Flammen gestanden, so ein Sprecher. Verletzt wurde niemand.

Haus war 150 Jahre alt

Das Haus wurde als Feriendomizil genutzt. Es war 150 Jahre alt - und gerade erst renoviert worden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, steht noch nicht fest. Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 5 zwischen Almdorf und Struckum vorübergehend gesperrt werden.

