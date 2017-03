Stand: 20.03.2017 12:17 Uhr

Feuer zerstört Oldtimer und Lastwagen in Reinfeld

Aus wertvollen Oldtimern wurde ein mit Ruß und Löschschaum überzogener Haufen Schrott. Reifen von Autos, Lastwagen und Motorrädern verschmolzen mit dem Betonboden. In Reinfeld (Kreis Stormarn) ist in der Nacht zu Montag eine Lagerhalle komplett niedergebrannt. Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Verletzt wurde niemand. Warum das Gebäude in Brand geriet, ist bisher unklar.

"Ein Totalschaden aller Sachgüter"

Kurz vor Mitternacht hatten Beamte des Autobahnreviers Bad Oldesloe die Flammen bemerkt. Sie alarmierten die Feuerwehr, die mit mehr als 90 Einsatzkräften anrückte. Diese mussten Teile des Gebäudes einreißen, um für ein kontrolliertes Abbrennen zu sorgen. "Das, was wir hier sehen, ist ein Totalschaden aller Sachgüter", sagte Feuerwehrsprecher Malte Siemers, als die Flammen nach rund vier Stunden gelöscht waren. Experten der Kriminalpolizei Bad Oldesloe haben bereits damit begonnen, nach der Brandursache zu suchen.

