Stand: 23.10.2017 08:29 Uhr

Feuer zerstört Dach eines Aluminium-Werks

In Neumünster hat in der vergangenen Nacht das Dach einer Lagerhalle gebrannt. Die Halle gehört zu einem Aluminium-Fertigungswerk in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Gadeland. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass ein technischer Defekt einer mit Gas betriebenen Heizung das Feuer ausgelöst hatte. Die Flammen griffen nach Angaben des Feuerwehr-Einsatzleiters auf eine Fläche von gut 1.000 Quadratmetern über. Das Dach wurde zerstört. Verletzt wurde niemand. Mitarbeiter des Betriebs konnten die Halle laut Feuerwehr rechtzeitig verlassen.

Mehr als 1.000 Quadratmeter Dach in Flammen













Chemikalien treten nicht aus

Ein Brandmelder hatte die Beschäftigten gegen Mitternacht rechtzeitig alarmiert. Das Feuer wurde offenbar schnell bemerkt. Da etwa 40 Einsatzkräfte den Brand nach eigenen Angaben schnell eindämmen konnten, traten in der Halle gelagerte Chemikalien nicht aus. Die Polizei vermutet einen Schaden in Millionenhöhe.

Lagerhalle in Neumünster steht in Flammen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 23.10.2017 08:00 Uhr Autor/in: Kevin Bieler







