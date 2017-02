Stand: 06.02.2017 20:45 Uhr

Feuer in Segeberg: 24 Menschen verletzt

Bei einem Feuer in Bad Segeberg sind am Montag 24 Menschen verletzt worden. Der Brand war am frühen Nachmittag in einem Nebengebäude des Vitalia Seehotels im Technikraum ausgebrochen. Eine 44-jährige Frau verletzte sich nach Polizeiangaben schwer, als sie vermutlich aus dem zweiten Obergeschoss auf ein Flachdach sprang. Sie brach sich den Fuß. Die Frau wurde ebenso ins Krankenhaus gebracht wie eine 28-Jährige aus Hamburg, die eine Rauchgasvergiftung erlitt. 22 weitere Personen wurden leicht verletzt. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Feuerwehr bringt Menschen in Sicherheit

Der Brand war gegen 13.45 Uhr gemeldet worden. Als die Rettungskräfte eintrafen, brannte der Technikraum in voller Ausdehnung. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr die Bewohner des ersten Stockwerks über Drehleitern in Sicherheit bringen. Die Bewohner der oberen Etagen konnten nach Angaben der Polizei in ihren Wohnungen bleiben. In dem Gebäude sind unter anderem Mitarbeiter des benachbarten Hotels und einer Klinik untergebracht. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

