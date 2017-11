Stand: 16.11.2017 14:22 Uhr

Feuer in Büsum: Mindestens 500.000 Euro Schaden

Die Flammen waren über die flachen Felder schon aus weiter Ferne sichtbar: In Büsum im Kreis Dithmarschen ist in der Nacht zu Donnerstag ein Resthof abgebrannt. Die Polizei schätzt den Sachschaden nach ersten Erkenntnissen auf mindestens 500.000 Euro. Der unbewohnte Hof ist komplett zerstört. Brandermittler sollen sich am Freitag ein Bild zu möglichen Ursachen des Feuers machen.

Hof nicht mal in Teilen zu retten

Das Hauptgebäude des Hofes war offenbar gegen 4 Uhr in Brand geraten. Als mehrere Freiwillige Feuerwehren eintrafen, stand es nach Angaben der Polizei bereits komplett in Flammen. Selbst einige Teile des Gebäudes zu schützen, war für die knapp 50 Feuerwehrleute nicht mehr möglich. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Ermittlungen in dem Fall hat die Polizei in Heide übernommen.

