Feuer in Altenholz: Ermittlungen eingestellt

von Christian Wolf

Das Feuer war verheerend. Es brach an einem Morgen im November 2014 aus. 100 Feuerwehrleute versuchten stundenlang, die Ladenzeile in Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zu retten. Doch die Flammen waren mächtiger. Die einzige Einkaufsmöglichkeit im Ortsteil Stift wurde zerstört. Der Schaden belief sich auf 6,5 Millionen Euro. Die Brandermittler gingen zunächst davon aus, dass ein 23-Jähriger an den Mülltonnen herumgezündelt hat. Dann, so die Annahme, griffen die Flammen auf das Hauptgebäude über. Der vermeintliche Brandstifter wurde allerdings im Verfahren frei gesprochen.

Nun hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. "In dem Verfahren hatten Zeugen Hinweise auf mögliche andere Täter gegeben", erklärt Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Jedoch konnte laut seiner Aussage kein neuer Täter ermittelt werden: "Der Brand kann momentan nicht aufgeklärt werden."

Brand-Ermittlungen für Anwohner zweitrangig

Für die Menschen im Altenholzer Ortsteil Stift steht die Suche nach dem Täter nicht im Vordergrund. Sie wollen nach fast drei Jahren endlich wieder eine Einkaufsmöglichkeit. "Außerdem fehlt uns ein Treffpunkt zum Schnacken", erklärt eine Anwohnerin. Kurz nach dem Feuer wurde Holger Kalinka, Betreiber eines Blumenladens, versprochen, dass die Ladenzeile bis spätestens Weihnachten wieder aufgebaut sei: "Nur welches Jahr haben sie nicht gesagt."

Seit dem Feuer vor fast drei Jahren muss Kalinka seine Blumen in einem Container verkaufen. Er ist zuversichtlich, schon bald im Neubau der Ladenzeile sein Geschäft zu machen. "Es geht ja auch darum, dass wir hier unsere Existenz behalten", sagt er. Einen Mietvertrag mit dem Eigentümer der neuen Ladenzeile hat er Anfang des Jahres unterschrieben.

Gerichtsverfahren erntet auch Unverständnis

Anke Petersen ist nicht so zuversichtlich wie Kalinka. Sie betreibt einen Kiosk - ebenfalls in einem Container. Sie sagt, ihr seien schon zu viele Versprechen gemacht worden: "Wir kleinen Kaufleute werden relativ kurz gehalten, was Informationen angeht." Sie vermutet, dass die rund 3.200 Menschen, die im Ortsteil Stift leben, den Behörden nicht so sehr am Herz liegen. Die ersten Kaufleute hätten schon aufgegeben.

"Der Friseur hat erst vor Kurzem aufgehört - und das nach 54 Jahren", sagt Petersen. Unverständnis zeigt sie auch für das Gerichtsverfahren: "Was da abgelaufen ist, verstehe ich überhaupt nicht. Die Ermittlungen schienen ja gut gewesen zu sein und führten ja auch zu einer Täterermittlung." Zumindest schien es zunächst so.

Schwierige Verhandlungen verzögern Wiederaufbau

Aus Sicht von Carlo Ehrich, Bürgermeister von Altenholz, ist es bedauerlich, dass die Ermittlungen jetzt eingestellt wurden: "Dass eine solche Tat, die einen hohen Sachschaden verursacht hat, die Existenzen vernichtet hat, nicht bestraft wird, ist ärgerlich." Er hofft, dass es im November mit dem Wiederaufbau endlich losgehen kann. "Wir warten jetzt nur noch auf eine Baugenehmigung", erklärt Ehrich.

Der Bürgermeister ist sich sicher, dass es schon bald wieder eine Ladenzeile geben wird: "Ich gehe davon, dass Anfang November mit den Abrissarbeiten der noch vorhandenen Kellergewölbe begonnen werden kann. Dann kann auch endlich wieder die Ladenzeile aufgebaut werden."

