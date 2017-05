Stand: 05.05.2017 13:05 Uhr

Fehmarnbelt-Tunnel: Mehr pro als contra

Der geplante Fehmarnbelt-Tunnel hat in Schleswig-Holstein und Hamburg offenbar deutlich mehr Befürworter als Gegner - das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage. 43 Prozent der Befragten waren grundsätzlich für den Tunnel, 19 Prozent dagegen und 36 Prozent unentschlossen. Auftraggeber der Umfrage sind der Verein Beltoffen, die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schleswig-Holstein und die dänischen Stiftung Femern Belt Development.

Chancen für den Arbeitsmarkt als Pro

Für die am Freitag veröffentlichte Umfrage hatte das Möllner Meinungsforschungsinstitut Ipsos zwischen Ende Februar und Mitte März 1000 zufällig ausgewählte Frauen und Männer in Schleswig-Holstein und Hamburg telefonisch befragt. Die Befürworter begründeten ihre Zustimmung vor allem mit den erwarteten besseren Verkehrsverbindungen, dem Zusammenwachsen Europas und den Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt. Die Gegner des Verkehrsprojektes nannten dagegen Angst vor Umweltschäden und vor mehr Verkehr in der Region als Gründe.

Der Vorsitzende des Vereins Beltoffen, Björn Prölß, sagte, deutsche und dänische Unterstützer des Projektes müssten ihr Engagement verstärken, um die Zustimmung auf eine noch breitere Basis zu stellen.

