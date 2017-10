Stand: 11.10.2017 10:12 Uhr

Familiendrama: 19-Jähriger muss in Psychiatrie

Ein 19-Jähriger hat aus Wut und Hass versucht, seine Eltern zu töten. Auslöser war offenbar ein Streit mit seinem Bruder über das zu langsame Internet. Am Mittwoch ordnete die Jugendkammer des Kieler Landgerichts an, dass der junge Mann aus dem Kreis Segeberg dauerhaft in eine Psychiatrie muss. Der Angeklagte sei aufgrund einer schweren Persönlichkeits- und Bewusstseinsstörung zur Tatzeit nur vermindert steuerungs- und schuldfähig gewesen, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Becker. Die Gewaltattacken wertete das Gericht als versuchten Totschlag. Die Staatsanwältin hatte sie als versuchten Mord eingestuft.

"Zur Tatzeit nur vermindert schuldfähig" Schleswig-Holstein Magazin - 11.10.2017 19:30 Uhr Autor/in: Tobias Gellert Wegen einer lebensgefährlichen Axt- und Messerattacke auf seine Eltern muss ein 19-Jähriger dauerhaft in die Psychiatrie. Gerichtssprecherin Rebekka Kleine begründet die Entscheidung der Richter.







Eltern mit Axt und Messer attackiert

Der junge Mann aus dem Kreis Segeberg griff nach Feststellungen des Gerichts am 20. März aus Eifersucht, Hass und Wut zunächst seine Mutter in der Küche an - hinterrücks. Der 19-Jährige verletzte sie mit einer Axt lebensgefährlich am Kopf. Danach attackierte der Angeklagte seinen Bruder mit der Axt und traf ihn am Bein. Dennoch gelang es dem Verletzten und dessen Vater, den 19-Jährigen in ein Zimmer einzusperren. Dabei stach der Sohn mehrfach mit einem Messer auf den Vater in Brust und Bauch ein und verletzte auch ihn lebensgefährlich. Die Eltern mussten notoperiert werden.

