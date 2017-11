Stand: 15.11.2017 20:16 Uhr

Fahrkartenautomaten gesprengt: Drei Männer gefasst

Ein Spezialeinsatzkommando hat am Mittwoch in Ramstedt im Kreis Nordfriesland drei Männer festgenommen. Sie stehen im Verdacht, in der Nacht zuvor mit sogenannten Polenböllern einen Fahrkartenautomaten in Friedrichstadt gesprengt zu haben. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-Jährigen aus dem niedersächsischen Schneverdingen, einen 35-Jährigen Hamburger und einen 24-Jährigen aus Buchholz in der Nordheide. Die Polizei schließt nicht aus, dass die drei Männer weitere Anschläge auf Automaten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein geplant hatten.

SEK-Einsatz in Ramstedt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 15.11.2017 20:00 Uhr Autor/in: Carsten Rauterberg Großeinsatz der Polizei in Ramstedt im Kreis Nordfriesland: Ein Spezialeinsatzkommando hat dort drei Männer festgenommen. Sie sollen für eine Serie von Automaten-Sprengungen verantwortlich sein.







Neue Ermittlungsgruppe "Rosinante"

Außerdem sollen die drei Verdächtigen laut Polizei für eine Serie von Automaten-Sprengungen der Deutschen Bahn verantwortlich sein. Die ersten Taten wurden im September angezeigt. Die Höhe der Beute war nach Angaben eines Polizeisprechers aber immer unter dem Wert des entstandenen Sachschadens. Nach Taten in Harburg, Stade und im Heidekreis hatte die Polizei eine zentrale Ermittlungsgruppe mit dem Namen "Rosinante" bei der Polizeidirektion Lüneburg eingerichtet. Zusammen mit Beamten der Bundespolizei kamen die Ermittler den mutmaßlichen Automatensprengern dann auf die Schliche.

