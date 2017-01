Stand: 03.01.2017 15:06 Uhr

Explosionsgefahr in der Lübecker Gneisenaustraße

In Lübeck sind Feuerwehr und Polizei zu einem Großeinsatz im Stadtteil Marli ausgerückt. Wie Polizeisprecher Stefan Muhtz NDR 1 Welle Nord sagte, fanden die Beamten vor einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus vier Gasflaschen sowie eine offenbar brennbare Flüssigkeit, in der eine brennende Kerze stand. Die Polizei befürchtet, dass in der Wohnung noch mehr explosive Stoffe sind. Verdächtigt wird der Mieter der Wohnung.

Mieter wollte nicht weichen

Laut Polizei sollte der Mann seine Wohnung in der Gneisenaustraße zum November vergangenen Jahres räumen. Der Aufforderung sei der Mieter jedoch nicht nachkommen, so Sprecher Stefan Muhtz. Auch eine Verlängerung der Räumungsfrist bis zum Jahresende ließ der Mann verstreichen.

Großaufgebot im Einsatz

Feuerwehr, Polizei und Kampfmittelräumdienst sind vor Ort. Laut NDR 1 Welle Nord sind etwa 50 Kräfte im Einsatz. Die Gneisenaustraße ist gesperrt. Die umliegenden Anwohner wurden in Sicherheit gebracht.

