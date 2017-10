Stand: 16.10.2017 15:07 Uhr

Erst 2019 wieder Ausbildung auf "Gorch Fock"

von Christian Wolf

So wie es aussieht, werden wohl erst wieder 2019 Offiziersanwärter auf der "Gorch Fock" ausgebildet werden. Aktuell liegt sie in einem Schwimmdock der Bredo Werft in Bremerhaven. Dort sind neue Schäden und Mängel an dem Segelschulschiff der Marine entdeckt worden. Diese verzögern die Sanierung der Dreimastbark um voraussichtlich bis zu sechs Monate.

Große Teile der Außenhaut müssen erneuert werden

So wurde festgestellt, dass 80 Prozent der Außenhaut der "Gorch Fock" nicht mehr einsatzfähig sind. Außerdem muss das komplette Oberdeck samt Teakholz und das Zwischendeck des Schiffes neu gemacht werden. Auch das Deckshaus muss nach Angaben der Marine komplett neu aufgebaut werden.

Auswirkung auf die Kosten sollen die Mehrarbeiten aber nicht haben. "Es bleibt bei den vom Verteidigungsministerium bereitgestellten 75 Millionen Euro", erklärt ein Sprecher der Marine. Frühestens Ende des dritten Quartals 2018 soll die "Gorch Fock" fertig sein. Dann soll allerdings erst einmal die Stammbesatzung auf das Segelschulschiff gehen. Sie muss sich mit dem sanierten Schiff vertraut machen.

Ausbildungsort 2019 noch unklar

Damit kann laut Marine im kommenden Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach kein Offizier auf der Gorch Fock ausgebildet werden. Noch gibt es für die Ausbildung der Offiziersanwärter im kommenden Jahr kein Segelschulschiff. Hier müsse noch eine Lösung gefunden werden, so ein Marinesprecher. Ob die angehenden Offiziere wie in diesem Jahr wieder auf das rumänische Schiff "Mircea" können, ist unklar, da die Auswertung der diesjährigen Ausbildungsfahrt noch läuft.

