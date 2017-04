Stand: 30.04.2017 08:00 Uhr

Er sorgt dafür, dass Seuchen draußen bleiben von Sebastian Parzanny

Thorsten Gottschalk fährt mit einer Tasche unter seinem Arm an Bord der "Victoria Seaways" die Rolltreppe rauf. Die kombinierte Fracht- und Passagierfähre ist gerade aus Klaipeda in Litauen im Kieler Ostuferhafen angekommen. Jetzt beginnt die Arbeit für ihn. Gottschalks erster Weg führt ihn stets auf die Brücke: Er sagt kurz "Hallo" beim Kapitän, dann lässt er sich vom Ersten Nautischen Offizier die Bücher zeigen: Wann war welcher Passagier krank? Wie wurde er behandelt? Alles ist ganz genau dokumentiert. Thorsten Gottschalk ist Hafenarzt.

Wichtig sind Tabletten für Seekranke

Nach der Theorie geht's in die Praxis, im wahrsten Sinne des Wortes: Jedes Schiff hat einen kleinen Behandlungsraum, in dem Crewmitglieder auf hoher See die Erstversorgung der Passagiere vornehmen. Wie diese Räume ausgestattet sein müssen, ist ganz genau geregelt. Hafenarzt Gottschalk hat eine Checkliste: "Ein bisschen was für den Notfall gehört dazu, zum Beispiel Infusionen und natürlich was gegen Seekrankheit. Außerdem muss es ausreichend Verbandsmaterial geben."

Es ist von allem ausreichend da. Also geht es für den Hafenarzt weiter - über die langen Gänge, vorbei an Kabinen, durch den Salon, in die Kombüse: Auf den ersten Blick ist die silber-glänzende Großküche tip-top gepflegt, doch der Hafenarzt schaut auch in die Ecken, in die Schubladen und Schränke. Sind angebrochene Speisen abgedeckt? Wird der Müll ordnungsgemäß gelagert? Wurde der Boden gut gewischt? Schließlich zückt Gottschalk sein Thermometer und misst noch, ob die Lebensmittel im Kühlraum tatsächlich kalt genug sind. Zu beanstanden gibt es diesmal nichts.

Viel zu tun für den Hafenarzt

Thorsten Gottschalk ist der einzige Hafenarzt Kiels. Besonders gut zu tun hat er, wenn Kreuzfahrtsaison ist. Er kümmert sich um Crew, Passagiere und checkt die Hygienestandards an Bord.







Krabbeltiere sollen nicht nach Kiel einreisen

"Ich habe aber auch schon Kombüsen gesehen, in denen Kakerlaken in den Schubladen rumkrochen, das geht natürlich gar nicht", sagt Gottschalk. "Mein Job ist es schließlich zu verhindern, dass Krankheiten nach Kiel eingeschleppt werden und die können auch durch Insekten und Tiere reinkommen. Wir hatten auch schon Schiffe mit Ratten an Bord." Meist seien die Schiffsbesatzungen einsichtig, dass sie sich um die Hygiene kümmern müssen, sagt der Hafenarzt. Falls nicht, gebe es immer noch die Möglichkeit, die Schiffe an die Kette zu legen. Im schlimmsten Fall muss dann der Kammerjäger kommen. So etwas hat Gottschalk aber noch nicht erlebt.

Allerdings kommt es schon mal vor, dass die Menschen auf den Schiffen, die nach Kiel einreisen, Schlimmeres haben als die Seekrankheit: Im vergangenen Sommer lief ein Kreuzfahrtschiff ein, auf dem mehrere Hundert Passagiere den Norovirus hatten. "In so einem Fall können meine Kollegen und ich dann schon sagen, wer das Schiff verlassen darf und wer nicht. Zuerst klären wir die Lage an Bord und entscheiden dann." Die mit dem Virus infizierten Passagiere kamen ins Krankenhaus. Danach folgte eine stundenlange Putz- und Desinfektionsaktion.

"Absoluter Traumjob"

Solche Situationen sind purer Stress. Trotzdem liebt Thorsten Gottschalk seine Arbeit. "Ich hab den absoluten Traumjob in Kiel, schließlich gibt es ja nur einen einzigen Hafenarzt", sagt er lächelnd. "Ich bin vorher selbst zur See gefahren. Es ist toll, wieder auf Schiffen arbeiten zu können."

An diesem Tag lief alles reibungslos. Es gab nur Lob für die Crew. Auch bei der Reederei ist man alles andere als genervt von den gelegentlichen Spontanbesuchen des Hafenarztes. "Das ist wichtig für die Sicherheit unserer Passagiere und der Crews an Bord", sagt Volker Muus von der Reederei DFDS, zu der die "Victoria Seaways" gehört. Der Hafenarzt verabschiedet sich von ihm per Händedruck, schaut sich noch mal um zur Fähre und dann geht's auch schon weiter. Auf der anderen Seite der Förde stehen weitere Schiffe, die er inspizieren will.

