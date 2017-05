Stand: 11.05.2017 13:01 Uhr

Enten lösen offenbar Lkw-Unfall auf A 24 aus

Auf der A 24 bei Witzhave (Kreis Stormarn) sind heute Morgen zwei Lastwagen zusammengestoßen. Die Autobahn wurde in Richtung Berlin für mehrere Stunden gesperrt - der Verkehr wurde bis zum Mittag über den Rastplatz Hahnenkoppel umgeleitet. Zwischenzeitlich stauten sich die Autos auf mehreren Kilometern Länge. Feuerwehr und Polizei waren mit mehreren Einsatzwagen vor Ort. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte einer der Lkw-Fahrer Enten auf der Fahrbahn gesehen. Er nahm den Fuß vom Gaspedal und schaltete das Warnblinklicht ein. Der folgende Lkw-Fahrer übersah das Warnzeichen offenbar und fuhr auf den Vordermann auf.

Bergungsarbeiten in der A-7-Ausfahrt

Noch nicht behoben sind Verkehrsbehinderungen auf der A 7 in Richtung Hamburg: Dort war in der vergangenen Nacht in der Ausfahrt Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ein Lkw umgestürzt. Der Transporter, der Schweinehälften geladen hatte, blockiert laut Polizei weiterhin die Ausfahrt. Autofahrer müssen über Kaltenkirchen oder Quickborn ausweichen. Die Sperrung soll laut Polizei noch bis in den Nachmittag hinein dauern.

