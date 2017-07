Stand: 20.07.2017 09:49 Uhr

Eltern an der Westküste klagen über Kitagebühren

An der Westküste werden händeringend Fachkräfte gesucht. Viele Eltern bleiben aber zuhause und kümmern sich um die Kinder. Ihre Begründung: Die Kitagebühren sind zu hoch. Arbeiten würde sich nicht lohnen. Das ist auch das Ergebnis einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Flensburg bei 2.000 Unternehmen. Kitagebühren liegen bei mehreren Hundert Euro im Monat. In den Kitas im Verband Heide-Umland kostet die Ganztagsbetreuung der unter Dreijährigen zum Beispiel 466 Euro, in Büsum 296 Euro.

Arbeitsstellen werden abgesagt

Mehr als die Hälfte der befragten Betriebe in Flensburg, Dithmarschen und Nordfriesland gab an, dass Bewerber Arbeitsstellen absagten, weil die Kinderbetreuung nicht realisiert werden könne. Viele Arbeitnehmer müssten einen Großteil ihres Einkommens für die Kinderbetreuung ausgeben, sagte Thomas Bultjer von der IHK Flensburg. Die Wirtschaft fordert deshalb Veränderungen und will mit Kreisverwaltung und Politikern über Kitagebühren diskutieren.

Kitagebühren sorgen für Probleme NDR 1 Welle Nord - 20.07.2017 08:00 Uhr Autor/in: Kai Salander 466 Euro im Monat für eine Ganztagsbetreuung in den Kitas im Verband Heide-Umland: Das ist vielen Eltern einfach zu viel. Arbeiten lohnt sich deshalb häufig nicht. Aber es gibt Lösungsansätze.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Landtag debattiert über neues Kita-System

Sozialminister Heiner Garg hat die Kitagebühren bereits zum landesweiten Problem erklärt. Im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord kündigte er an, die Jamaika-Koalition wolle das System der Kitagebühren bis zum Jahr 2020 durchforsten und durch ein neues, transparentes System ersetzen. Am Donnerstagnachmittag berät der Landtag unter anderem über eine Neuordnung der Kita-Gesetzgebung - es geht um den Plan der Jamaika-Koalition, die Qualitätsstandards in Kitas zu verbessern und die Finanzierung neu zu ordnen.

Home-Office und Eltern-Kind-Arbeitszimmer

Unterdessen versucht auch die Wirtschaft, Lösungen anzubieten. Einige Unternehmen bieten zum Beispiel Eltern-Kind-Arbeitszimmer an. Hier können sich die Kleinen während der Arbeitszeit mit ihren Eltern aufhalten. Außerdem wird das Home Office immer beliebter.

Weitere Informationen Themen-Check: Kinderbetreuung Viele Parteien und Eltern sind sich einig: Kinderbetreuung steckt in Schleswig-Holstein noch in den Kinderschuhen. Die Landtagswahlprogramme setzen unterschiedliche Schwerpunkte, um das zu ändern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.07.2017 | 08:00 Uhr