Stand: 17.11.2017 11:51 Uhr

Elmshorn: Regionalverkehr soll heute wieder laufen

Nach dem Zugunfall am Bahnhof in Elmshorn müssen Bahnfahrer weiter mit Behinderungen und Einschränkungen rechnen. Nach Angaben der Bahn soll aber der Regionalverkehr vermutlich ab 14 Uhr wieder anlaufen. Am Sonnabend sollen dann auch weitere Verbindungen wieder aufgenommen werden. Am Mittwochmorgen waren zwei Waggons einer Regionalbahn, die auf dem Weg von Altona nach Westerland auf Sylt war, bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Elmshorn aus den Schienen gesprungen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist weiterhin nicht geklärt.

Bahnchaos nach Zugentgleisung Schleswig-Holstein Magazin - 16.11.2017 19:30 Uhr Nach dem Unfall des Regionalzugs in Elmshorn sind nach wie vor mehrere Bahnverbindungen unterbrochen. Voraussichtlich bis Sonnabend bleibt der Bahnhof dicht.







5 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Große Einschränkungen am Donnerstag

Am Donnerstag gab es für Bahnpendler den ganzen Tag über erhebliche Einschränkungen. Züge aus Flensburg und Kiel endeten statt in Hamburg bereits in Neumünster. Von dort ging es über Bad Oldesloe nach Hamburg. Reisende von und nach Kiel konnten über Lübeck fahren. Die Regionalzüge zwischen Westerland (Sylt) und Hamburg fuhren wieder stündlich - also wieder im normalen Turnus. Auf der Strecke wurden Dieselloks eingesetzt, die ein drittes Gleis ohne Oberleitung nutzen können.

Kräne richten entgleiste Waggons in Elmshorn auf



































Kräne stellten entgleiste Waggons auf

Die Bergungsarbeiten begannen in der Nacht zu Donnerstag. Zwei Kräne stellten den ersten der beiden entgleisten Waggons am Morgen wieder auf die Schiene, gegen Mittag folgte der zweite. Nun müssten Schwellen und Gleise an der Unfallstelle instandgesetzt werden, sagte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis.

Videos 01:44 Warum entgleiste der Zug in Elmshorn? Schleswig-Holstein Magazin Entgleiste der Zug in Elmshorn, weil etwas auf die Gleise gelegt wurde? Die Bundeskriminalpolizei hat ihre Ermittlungen abgeschlossen. Es wird noch dauern, bis ein Ergebnis vorliegt. Video (01:44 min)

Eisenbahnbundesamt ermittelt auch

Ziel der Deutschen Bahn bleibt es, den Betrieb an dem Bahnhof so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Behörden müssen das Gelände jedoch zunächst wieder freigeben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch - koordiniert von der Bundespolizei. Vor Ort untersucht auch das Eisenbahnbundesamt die beiden entgleisten Waggons und die Gleisanlagen.

Welche Rolle spielen Bauarbeiten?

Der Unfall geschah direkt im Bereich einer Weiche. Ob es einen Zusammenhang mit Bauarbeiten am Bahnhof gibt, wollte bis Donnerstagvormittag niemand kommentieren. Dann sagte ein Sprecher der Bundespolizei NDR 1 Welle Nord, dass es mehrere Ansatzpunkte bei den Ermittlungen gebe. Ein Aspekt sei die Frage, ob eine Weiche richtig gestellt gewesen war.

"Ein bisschen wie beim Erdbeben"

Ein Fahrgast hatte NDR 1 Welle Nord nach dem Unfall erzählt, dass es "ordentlich gerumpelt" habe - "so ein bisschen wie bei einem leichten Erdbeben". Nach einem kurzen Moment der Angst habe das Zugpersonal die Passagiere nach draußen geführt, so der Mann. Ein weiterer Fahrgast sagte: "Ich dachte, dass wir umkippen. Es war kurz davor."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.11.2017 | 12:00 Uhr