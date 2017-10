Stand: 27.10.2017 05:00 Uhr

Ekel Alfreds Erben wohnen hier nicht

In Schleswig-Holstein gibt es mehr als 1.100 Städte, Dörfer und Gemeinden. Einige haben ziemlich merkwürdige Namen wie Witzwort, Damendorf, Todesfelde oder Ekel. NDR 1 Welle Nord Reporter Torsten Creutzburg hat diese Orte besucht. In unserer vierteiligen Serie stellt er die Geschichten hinter den eigenartigen Ortsnamen und deren Bewohnern vor.

"Abgehärteter sind wir vielleicht nicht, eklig schon gar nicht, aber vielleicht etwas verschwiegener", sagt die Frau mit der roten Fleecejacke und dem schwarzen Stirnband sanft lächelnd, bevor sie ihren Spaziergang fortführt. Eva Frahm ist 79 Jahre jung und wirkt viel jünger: "Tja, Ekel-Luft hält halt frisch - und hier ist es wie immer, denn hier sind Eva und Adam zuhause", sagt sie verschmitzt. Stimmt, denn unweit von Eva Frahm wohnt Rainer Adam mit seiner Familie. Man kennt sich natürlich, denn in Ekel leben nur 40 Menschen, aber mehr als 400 Milchkühe.

Der Fluss Alte Sorge sorgt nicht für Traurigkeit

Landwirt Rainer Adam ist hier aufgewachsen und deshalb "ist man das ja gewohnt mit dem Namen. Die Leute fragen zwar manchmal, wie der Ort geschrieben wird. Dann sag' ich immer: wie Ekel Alfred - und dann lachen die manchmal." Dass nur 100 Meter hinter dem Bauernhof auch noch der Fluss Alte Sorge fließt, ist für Rainer Adam kein Grund zur Traurigkeit: "Nein, überhaupt nicht, wir sind hier nicht depressiv", lacht er und geht zurück zu seinen Kühen.

Seit 100 Jahren Ekel

Herr Böttcher ist erst vor einem Jahr aus Mecklenburg-Vorpommern nach Ekel in den Kreis Schleswig-Flensburg gezogen. Hier richtet er sich einen alten Bauernhof zurecht und kümmert sich um seine Minischweine. "Die sind nur zum Spaß da. Nee, die kommen nicht in den Topf", lacht er und streichelt einen Eber der neugierig aus der Stallbox lunzt. "Heutzutage füttern wir mit Heu und Abfällen, aber früher hat man das noch mit Eicheln gemacht", sagt er und der Eber hört interessiert zu.

Kein Ekel vorm Ekel

Das sei schlussendlich auch der Grund für Ekels Ortsnamen, weiß Thomas Klömmer, Bürgermeister der Gemeinde Erfde, zu der Ekel gehört: "Der Ursprung kommt vom plattdeutschen Wort Ekeln für Eicheln, denn vor rund 230 Jahren stand hier noch ein großer Eichenwald. Die Eicheln wurden für die Schweinemast genutzt. Den Wald gibt’s nicht mehr, und vor rund 100 Jahren wurde aus dem Ort Ekeln dann Ekel."

Die 40 Ekler, wie die Bewohner offiziell genannt werden, haben so rein gar nichts mit ihrem Ortsnamen gemein. Oder? "Vielleicht sind die Menschen, die über Generationen von Landwirtschaft geprägt sind, etwas ekel-resistenter als andere", sagt Neu-Ekler Herr Böttcher. "Es gibt eigentlich nichts vor dem ich mich ekele. Keine Regenwürmer, keine Spinnen, keine kleinen Mäuse, die übern Hof flitzen. Wenn man das so sehen will, perfekt geeignet für Ekel."

