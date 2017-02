Stand: 25.02.2017 11:30 Uhr

Einsatz im Mittelmeer: "Würde es immer wieder tun"

Sie sollen Schleuser finden und schiffbrüchige Flüchtlinge retten: Bundespolizisten aus Neustadt in Holstein gehen seit knapp einem Jahr gemeinsam mit der griechischen Küstenwache auf Patrouille. Sie überwachen das Seegebiet vor der Küste der griechischen Insel Samos nahe der Türkei. Frank Rogatty war schon zweimal dabei. Er leitete zum Start im März 2016 sechs Wochen lang das deutsche Einsatz-Team. Im vergangenen November war der 48 Jahre alte Hauptkommissar noch mal für einen Monat auf Samos - und er würde es immer wieder tun. "Es war anstrengend, aber es ist doch ein schönes Gefühl, so viele Menschen aus Seenot gerettet zu haben", sagt Rogatty.

Mehr als 1.800 Flüchtlinge gerettet

Im Rahmen ihres Frontex-Einsatzes retteten die Bundespolizisten bisher mehr als 1.800 Flüchtlinge. "In dieser Zeit wurden außerdem 14 Schleuser festgesetzt", berichtet Matthias Menge. Er ist Pressesprecher des Bundespolizeipräsidiums Bad Bramstedt, zu dem die schwimmende Einheit gehört. Der Einsatz, der zunächst nur drei Monate dauern sollte, wurde inzwischen bis Ende 2017 verlängert. "Die Flüchtlingsströme haben sich zwar verlagert, aber es kommen immer noch Menschen übers Meer aus der Türkei nach Griechenland", meint Menge.

Dramatische Situationen auf dem Mittelmeer

Rogatty erinnert sich an völlig überfüllte Schlauchboote, an weinende Kinder und verzweifelte Frauen. "In einem der Boote war eine alte Frau mit Rollstuhl. Sie lag hilflos auf dem Rücken, der Rollstuhl lag zusammengeklappt neben ihr. Wir konnten sie nur mithilfe mehrere Flüchtlinge an Bord holen", erzählt der Hauptkommissar. Weit dramatischer sei eine Situation gewesen, als ein Flüchtling in einem voll besetzen Boot Benzin verschüttet und gedroht habe, es anzuzünden. "Er hatte wohl Angst, von uns in die Türkei zurückgebracht zu werden", sagt Rogatty. Es sei aber schließlich gelungen, das Boot in den Hafen zu dirigieren.

Suche nach kleinen Booten - Ausschau in der Nacht

Auch Sebastian Schmökel weiß, wie es ist, Flüchtlinge zu retten und Schlepper zu jagen. Seine Aufgabe bestand oft darin, bei den nächtlichen Streifenfahrten in fast völliger Dunkelheit mit einem Nachtsichtgerät nach kleinen Booten Ausschau zu halten. "Das war sehr anstrengend. Aber wir hatten immer 24 Stunden Dienst und danach 24 Stunden frei, so dass ich auch Sport treiben und mir die Insel anschauen konnte." Für Schmökel war der Einsatz auf Samos "eine beeindruckende Erfahrung". Gerne erinnern sich die beiden Bundespolizisten auch an die vielen Kinder. "Um ihnen die Angst vor unseren Uniformen zu nehmen und sie etwas abzulenken, haben wir ihnen Plüschtiere geschenkt. Mit denen haben sie uns begeistert zugewinkt, als unser Boot wieder auslief", erzählt Schmökel.

Mit zwei Streifenbooten und rund 30 Beamten im Einsatz

Vor knapp einem Jahr, am 1. März 2016, begann der Einsatz der Bundespolizei See im Rahmen der Operation "Poseidon" der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Insgesamt patrouillieren 30 Bundespolizisten mit den jeweils 21 Meter langen Kontroll- und Streifenbooten "Uckermark" und "Börde" bei dieser Mission. Neben den Beamten aus Neustadt sind auch Kollegen aus Warnemünde und Cuxhaven im Einsatz. Alle sind normalerweise für die Grenzüberwachung in Nord- und Ostsee zuständig. Dort verfolgen sie Umwelt-Straftaten und helfen bei der Seenotrettung.

