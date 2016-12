Stand: 28.12.2016 07:24 Uhr

Einige Kommunen in SH erlassen Böller-Verbot

In der Silvesternacht werden es die Deutschen wieder krachen lassen. Ein Jahreswechsel ohne Feuerwerk und Böller ist für viele Menschen einfach nicht vorstellbar - doch das bedeutet immer wieder auch Schäden und Verletzungen, wenn Raketen und Böller falsch gehandhabt werden. Gesetzliche Bestimmungen verbieten zwar beispielsweise Feuerwerke in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern - verbunden mit möglichen Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro. Doch vielen Kommunen in Schleswig-Holstein geht das nicht weit genug. Sie haben selbst Böller-Verbotszonen festgelegt.

Sylt und Amrum verzichten komplett

Auf Sylt und Amrum umfassen diese Zonen - die in der Regel dem Schutz brandgefährdeter Gebäude dienen - die gesamte Insel. In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gilt wegen der vielen Reetdachhäuser im Ort ebenfalls ein absolutes Feuerwerksverbot. Der Urlaubsort bietet jedoch, wie auch die Gemeinde Hörnum auf Sylt, eine professionelle Feuerwerksshow. Auf Föhr ist das Böllern nur an Stränden und auf Deichen erlaubt. Wer auf den Halligen nicht auf ein Feuerwerk verzichten möchte, muss sich mindestens 300 Meter von den Warften entfernen.

Es kann schnell um Brandstiftung gehen

Generell gilt: Wenn der Verdacht besteht, dass ein Feuer durch grobe Fehler eines Hobby-Pyrotechnikers entstanden ist, nimmt die Polizei ihre Arbeit auf. Sie klärt, ob ein Fall fahrlässiger Brandstiftung vorliegt. Verursachern drohen nach Angaben der Beamten bis zu fünf Jahre Haft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.12.2015 | 12:00 Uhr