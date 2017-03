Stand: 09.03.2017 05:00 Uhr

Ein Träumchen! Mehr Schlafstrandkörbe!

Schlafen am Strand - nicht mit Schlafsack oder Zelt, sondern etwas luxuriöser, im Strandkorb zum Beispiel. Das gibt es schon. Er war nämlich der Tourismuspreisgewinner im vergangenen Jahr: Der Schlafstrandkorb made in Schleswig Holstein. In der Testphase kam der so gut an, dass er nun an immer mehr Stränden stehen wird. Föhr hat für dieses Jahr gleich drei bestellt. Ann-Kathrin Meyerhof von der Föhr Tourismus GmbH sagt: "Wir sind ja auch immer auf der Suche nach neuen Angeboten und dann haben wir gedacht: Mensch, schlafen am Strand ist doch ein Traum, den jeder hat!"

Die Nachfrage steigt

"Wir wollten eigentlich mit einem Schlafstrandkorb starten, aber dann wollten die Wyker auch einen, Nieblum auch. Dann haben wir gesagt: Gut, wir starten mit drei. Vielleicht gibt es nächstes Jahr noch mehr", erzählt Meyerhof weiter. Ende April zum Saisonstart sollen die Körbe ausgeliefert werden. Insgesamt sind gut 20 Schlafstrandkörbe nach Angaben der Hersteller schon fest bestellt, einige Anfragen stehen noch aus. Auch an der Ostsee wurde kräftig geordert, beispielsweise Scharbeutz bekommt Nachschub. Dort stand ja schon einer. Denn im vergangenen Jahr konnten Strandliebhaber an 20 Stellen im Land Schlafstrandkörbe testen. Jetzt kommen auch welche nach Gelting, Grömitz und auf die Insel Fehmarn.

Für eine Nacht am Strand im Korb nach Schleswig-Holstein

Laut Hersteller gibt es inzwischen auch Anfragen aus Niedersachsen. Irgendwann wolle man die Schleswig Holsteinische Idee dann weltweit vertreiben. Im Sommer 2017 muss man für eine Nacht am Strand im Korb aber noch nach Norddeutschland kommen.

