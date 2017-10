Sendedatum: 15.10.2017 19:30 Uhr

Ein Stückchen Sylt mit nach Hause nehmen

Der goldene Oktober ist seinem Namen doch noch gerecht geworden: Die Temperaturen in Schleswig-Holstein knackten am Sonntagnachmittag nochmals die 20-Grad-Marke. Trotzdem läuteten die Strandkorb-Vermieter an den Küsten am Wochenende das Ende der Saison ein. In St. Peter-Ording im Kreis Nordfriesland brachten Mitarbeiter der Tourismuszentrale bereits am Freitag trotz vielversprechender Wettervorhersage Dutzende Strandkörbe ins Winterlager; auf Sylt konnten Interessierte am Sonnabend hingegen aussortierte Strandkörbe ersteigern.

Inselfeeling im heimischen Garten

Diejenigen, die schon seit Monaten auf eine solche Gelegenheit hinfiebern, lassen sich die Chance nicht entgehen: Die Lister Kurverwaltung lockt mit ihrer Strandkorb-Versteigerung jedes Jahr zahlreiche Besucher an - darunter Einheimische, aber auch Gäste, die ein bisschen Inselgefühl mit aufs Festland nehmen wollen. "Da kommen Leute, die schon Tage vorher genau geguckt haben, welcher Strandkorb welche Macke hat, und einen oder mehrere ins Auge gefasst haben", berichtet einer der Auktionatoren.

Drei, zwei, eins - meins

Unter den Hammer kommen Körbe, die in den vergangenen Monaten noch am Sylter Strand standen. Alle sind gereinigt und generalüberholt, trotzdem hat jeder so seine offensichtlichen oder versteckten Fehler. Jeder Korb geht mit einem Startpreis von 85 Euro ins Rennen. Der Durchschnitts-Versteigerungspreis für einen original Sylter Strandkorb lag in den vergangenen Jahren bei 160 Euro. Strandkörbe sind ein überwiegend deutsches Phänomen. Insgesamt gibt es an Nord- und Ostsee schätzungsweise 300.000 Stück.

