Stand: 09.05.2017 14:22 Uhr

Ehemann kommt trotz Knieschüssen frei

Ein 35-Jähriger hat seiner Ehefrau in beide Knie geschossen. Nun verurteilte das Kieler Landgericht den Mann wegen schwerer Körperverletzung und illegalen Waffenbesitzes zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren. Dennoch durfte der Angeklagte nach dem Urteil das Gericht als freier Mann verlassen - ins Gefängnis muss er erst, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Das Gericht setzte den Haftbefehl gegen strenge Meldeauflagen außer Vollzug. Außerdem muss der Mann vorerst seinen türkischen Pass abgeben. Als er dass Gericht verließ, war seine Frau an seiner Seite.

Urteil nach Schüssen in Kiel-Gaarden gefallen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 09.05.2017 14:00 Uhr Autor/in: Sebastian Parzanny Wegen schwerer Körperverletzung muss ein Familienvater aus Kiel für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Aus Eifersucht hatte er seiner Frau in die Knie geschossen. Mittlerweile sind Beide wieder versöhnt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Opfer hat Glück gehabt

Laut Urteil hatte der Angeklagte nach einem Streit Anfang Januar im Hinterhof einer Kieler Moschee seiner Frau in beide Knie geschossen. Beide lebten demnach in Scheidung, hatten sich wieder einmal heftig gestritten. Sie beleidigte ihn schwer, kränkte ihn in seiner Mannesehre und drohte, dass er seine Kinder nie wieder sehen werde. Da habe er seine im Beifahrersitz seines Wagens versteckte Waffe geholt, seine Frau zu Boden gedrückt und geschossen.

Vorbildlicher Täter-Opfer-Ausgleich

Aussagen einer Rechtsmedizinerin zufolge hat das Opfer Glück gehabt - die Kugeln durchschlugen jeweils die Kniegelenkspalten. Beinarterien oder -nerven wurden nicht verletzt. Nach der Tat hatte der Mann sich sofort der Polizei gestellt, seitdem saß er in Untersuchungshaft. Die Kammer wertete nicht nur das sehr frühe Geständnis strafmildernd. Laut Vorsitzendem Richter haben sich die beiden komplett versöhnt. Er sprach von einem Täter-Opfer-Ausgleich, wie man ihn in Strafverfahren kaum erlebe.

Opfer hatte Glück

Der Richter wies aber auch daraufhin, dass die Durchschüsse durchaus zu Lähmungen und Schlimmerem hätten führen können und dass Beleidigungen keinen Schusswaffengebrauch rechtfertigten. Der Auffassung der Anklage, der 35-Jährige habe seine Frau wegen vermeintlicher Untreue bestrafen, verkrüppeln und als Ehebrecherin stigmatisieren wollen, folgte die Kammer nicht. Der Staatsanwalt hatte drei Jahre und neun Monate gefordert. Der Verteidiger beantragte eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Er will Revision einlegen, sagte er. Das Gericht hatte betont, dass das Unrecht der Tat trotz mildernder Umstände keine Bewährungsstrafe erlaube.

Nach Prozess Paar-Therapie

Beim Prozessauftakt am Montag saß die Ehefrau neben ihrem Mann auf der Anklagebank und hielt seine Hand. Die mehrfache Mutter erklärte, sie habe keine Schmerzen mehr und keinerlei bleibende Schäden. Außerdem kündigte sie an, dass sie wieder mit ihrem Mann zusammenwohnen und beiden gemeinsam eine Paar-Therapie machen wollen. In einer Prozesspause sagte sie: "Jeder hat eine zweite Chance verdient." Auch sie habe teilweise Schuld, weil sie ihren Mann ebenfalls extrem provoziert habe. Der zeigte ebenfalls Reue. Er bedauere die Tat unendlich, ließ er über seinen Verteidiger erklären.

Immer wieder Streit und Eifersucht

Vor der Tat schenken sich dann beide offenbar nichts: Sie beschimpft ihn übel. Er verdächtigt sie des Ehebruchs. "Bei mir fiel die Klappe, als sie droht, er werde die Kinder nie wieder sehen", sagt er zu dem Moment, als er aus seinem Wagen die Tatwaffe holt, die er nach eigener Aussage bereits seit einigen Jahren illegal besitzt.

Das türkischstämmige Paar lernt sich im Urlaub kennen. Er zieht schließlich zu ihr nach Deutschland. 2004 heiraten sie. Sie bringt ein Kind mit in die Ehe, das er nach eigenen Angaben wie ein eigenes liebt. Doch in der Ehe kommt es offenbar immer wieder zu Streit und Eifersuchtsszenen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.05.2017 | 14:00 Uhr