Stand: 06.11.2017 17:03 Uhr

Ehefrau getötet? 47-Jähriger streitet Tat ab

Auch fünf Tage nach dem Fund einer Frauenleiche in Schackendorf (Bad Segeberg) laufen die Ermittlungen der Mordkommission auf Hochtouren. Der tatverdächtige Ehemann, der seit Freitagabend in Untersuchungshaft sitzt, bestreitet weiter die Vorwürfe. Das teilte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Montag mit. Beamte führen laut Bieler zurzeit aufwendige kriminaltechnische und auch rechtsmedizinische Untersuchungen durch, deren Ergebnisse noch ausstehen. Nähere Details kann er nach eigenen Angaben momentan nicht nennen, da es sich um sogenanntes Täterwissen handele.

Schackendorf: Ehemann streitet Mord weiter ab NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 06.11.2017 15:00 Uhr Autor/in: Senff, Tobias Ein Mann aus Schackendorf sitzt in Untersuchungshaft. Er soll seine Frau umgebracht haben, doch er streitet die Tat ab. Der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler äußert sich zu dem Fall.







Kind der Familie bei Pflegeeltern

Der 47-jährige Ehemann hatte seine Frau am Mittwochabend als vermisst gemeldet. Einen Tag später meldete er der Polizei, dass er die 34-Jährige tot an einem Wirtschaftsweg in der Nähe der A 21 bei Schackendorf gefunden habe. Die Ermittler vermuten aber, dass er hinter dem Mord steckt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist das Kind des Paares derzeit in einer Pflegefamilie untergebracht. Der Hund wurde in einem Tierheim abgegeben.

Mordwerkzeug gefunden?

Die bisherigen Ergebnisse der Obduktion deuten darauf hin, dass die Frau durch stumpfe Gewalt zu Tode gekommen ist. Die Polizei spricht von schweren Kopfverletzungen. Beamte hatten am Freitag einen Knick in der Nähe des Fundorts der Leiche gerodet und dabei mehrere Gegenstände sichergestellt, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

