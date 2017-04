Stand: 07.04.2017 10:48 Uhr

Trauer um ehemaligen Umweltminister Heydemann

Der ehemalige schleswig-holsteinische Umweltminister Berndt Heydemann ist tot. Er starb nach Angaben von Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) im Alter von 87 Jahren nach kurzer Krankheit. Jahrzehntelang arbeitete Heydemann an der Kieler Universität als Professor, lehrte und forschte dort. Er gilt als Mitbegründer der Bionik - dabei wird erforscht, was Menschen aus der Tierwelt lernen und übernehmen können. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) sagte: "Die Nachricht vom Tod Prof. Berndt Heydemanns macht mich sehr betroffen. Er war als früherer Umweltminister ein wahrer Pionier, der als erster das für uns alle so wichtige Thema Ökologie unumkehrbar auf die politische Tagesordnung Schleswig-Holsteins und damit auch bundesweit gesetzt hat."

Heydemann eckte immer wieder an

Nach dem Wahlerfolg der SPD bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein 1988 holte Ministerpräsident Björn Engholm (SPD) den parteilosen Wissenschaftler in sein Kabinett. Hier brachte Heydemann vor allem das Landesnaturschutzgesetz auf den Weg. Der Umweltminister eckte mit seiner unkonventionellen Art häufiger an. Nachdem er sich mit Engholms Nachfolgerin Heide Simonis (SPD) überworfen hatte, stieg er 1993 aus der Politik aus und arbeitete wieder an der Universität.

Wegbereiter und herausragender Wissenschaftler

Klaus Schlie sagte, das Land verliere einen herausragenden Wissenschaftler und Politiker. Er würdigte Heydemann als einen Wegbereiter für eine Umwelt- und Naturschutzpolitik in Schleswig-Holstein, die in seiner Ministerzeit sehr umstritten gewesen sei. Heydemann war dabei laut Schlie als hochqualifizierter Wissenschaftler in seinen politischen Forderungen meist viel weiter als das Bewusstsein in der Gesellschaft.

