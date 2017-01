Stand: 30.01.2017 12:19 Uhr

Drei Jahre Haft für Schüsse in Itzehoe

Nach Schüssen und filmreifer Verfolgungsjagd quer durch Schleswig-Holstein muss ein 29-Jähriger ins Gefängnis. Das Landgericht Itzehoe verurteilte den Mann heute Vormittag wegen versuchten Totschlags zu drei Jahren Haft. Sein 24 Jahre alter Bruder wurde freigesprochen. Er war nach Auffassung des Gerichts nicht an den Schüssen beteiligt. Mit seinem Urteil blieb die Schwurgerichtskammer unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Sie hatte einen Teil der Schüsse am Ende der Beweisaufnahme als Notwehr bewertet. Für den 29-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft dreineinhalb Jahre Haft und für den 24-Jährigen eine siebenmonatige Bewährungsstrafe wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefordert.

Spurensuche am Tatort in Itzehoe im Juni







Im Zweifel für den Angeklagten

Der ältere der beiden Brüder hatte in dem Prozess gestanden, bei einer Auseinandersetzung im Juni 2016 in Itzehoe einen 27-Jährigen in Notwehr niedergeschossen und schwer verletzt zu haben. Dieser Darstellung folgte das Gericht nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" (im Zweifel für den Angeklagten). Einen weiteren, gezielten Schuss während der anschließenden Flucht auf die Verfolger wertete das Gericht jedoch als versuchten Totschlag. Angeklagt waren die Brüder wegen Mordversuchs und wegen versuchten Totschlags.

Verteidiger will Revision einlegen

Verteidiger Siegfried Schäfer will gegen das aus seiner Sicht unangemessene Urteil Revision einlegen. "Nachdem man Sekunden vorher einen mörderischen Angriff überstanden hat, nun zu erwarten, dass man genau weiß, was man tut, das halte ich doch für sehr problematisch", sagte er. Zufrieden war dagegen Staatsanwalt Joachim Bestmann: "Das Urteil geht meines Erachtens durchaus in Ordnung", sagte er. Während der Verfolgungsjagd habe der 29-Jährige nicht mehr in Notwehr gehandelt. "Der Schuss war nicht erforderlich und auch nicht geboten."

Verfolgungsjagd von Itzehoe bis nach Rendsburg

Was Mitte Juni vergangenen Jahres in der Kreisstadt geschah, könnte auch aus einem Actionfilm stammen: Ein Auto stoppte in einem Itzehoer Gewerbegebiet einen anderen Wagen. Ein Mann wurde niedergeschossen und schwer verletzt. Auf der Flucht quer durchs Land versuchten die Täter, ihre Verfolger mit einem Kugelhagel abzuschütteln. Erst in Rendsburg gelang es der Polizei, das Duo zu stoppen und festzunehmen. Beide stammen aus Itzehoe. Sie waren bis zum Prozess in unterschiedlichen Gefängnissen untergebracht.

Auseinandersetzung rivalisierender Gruppen

Nach Beschreibung des 29 Jahre alten Angeklagten, hatte er sich und sein Bruder Anfang des Jahres Waffen besorgt, um sich zu schützen. Grund dafür war demnach eine Auseinandersetzung zwischen Arabern und Türken, in die sein Bruder geraten war und dabei niedergestochen wurde. Zwei Messer, zwei Schlagstöcke sowie eine Pistole samt Munition besorgten sich die beiden nach Aussage des 29-Jährigen. Worum es bei der Auseinandersetzung zwischen den Brüdern und der anderen Gruppe ging, konnte im Verfahren allerdings nicht geklärt werden.

Weitere Informationen 01:55 min Prozess wegen Schießerei in Itzehoe gestartet 15.11.2016 19:30 Uhr Schleswig-Holstein Magazin Zwei Brüder sollen auf die Insassen eines Fahrzeugs geschossen und eine schwer verletzt haben, ihnen wird versuchter Mord vorgeworfen. Die beiden sprechen von Notwehr. Video (01:55 min) Haftbefehl nach Schüssen in Itzehoe erlassen In Itzehoe ist ein 27-Jähriger niedergeschossen worden. Warum, ist noch unklar. Die Polizei konnte aber zwei Verdächtige festnehmen. Gegen diese erging jetzt Haftbefehl. (14.06.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2017 | 12:00 Uhr