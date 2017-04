Dollerup: Feuer frisst sich durch Resthof-Dach

Ferienwohnung in Resthof ausgebrannt

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 13.04.2017 14:30 Uhr Autor/in: Tim Radtke

In Dollerup im Kreis Schleswig-Flensburg hat am Donnerstag ein Resthof gebrannt. In dem Haus befinden sich mehrere Ferienwohnungen - in einer davon war das Feuer offenbar ausgebrochen.