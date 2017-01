Stand: 15.01.2017 16:42 Uhr

Die neue "Berlin" steht in Laboe bereit

Die alte Dame geht in Rente, ihre Nachfolgerin steht ab sofort bereit: Die "Berlin" ist heute mit einer festlichen Zeremonie im Hafen von Laboe begrüßt worden. Der neue Seenotrettungskreuzer hat damit seinen gleichnamigen Vorgänger nach mehr als 30 Jahren im Einsatz abgelöst. Er wird am 4. Februar offiziell in Dienst gestellt.

Neuer Seenotkreuzer zieht im Laboer Hafen ein















Neu entwickelte Schiffsklasse

Das neue Schiff der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist ein Kreuzer der neu entwickelten 28-Meter-Klasse. Er ist 6,2 Meter breit, hat eine Motorleistung von knapp 4.000 PS und schafft 24 Knoten. Nach Angaben der DGzRS hat die "Berlin" ein Bordhospital - dort können Retter Verletzte umfassend erstversorgen. Darüber hinaus hat der Kreuzer eine Feuerlöschkanone mit hoher Reichweite für Brände auf See und, falls er durchkentert, kann er sich innerhalb weniger Sekunden selbst wieder aufrichten.

Die "Berlin" wurde ausschließlich mit Spenden finanziert. Auf dem Heck trägt sie ihr acht Meter langes Tochterboot "Steppke". Beide waren Mitte Dezember in Bremen getauft worden.

Weitere Informationen Die neue "Berlin" - Rettungskreuzer für die Ostsee 20.10.2016 21:05 Uhr NDR 1 Welle Nord Noch nennt er sich "SK 36" - doch es dauert nicht lange, dann bekommt der neue Seenotrettungskreuzer für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Laboe den neuen Namen: Berlin. mehr Neuer Rettungskreuzer "Berlin" schwimmt Wichtiger Meilenstein für die Seenotretter: Der für die DGzRS-Station Laboe vorgesehene neue Rettungskreuzer wurde erstmals zu Wasser gelassen. Die Indienststellung ist Anfang kommenden Jahres geplant. (25.03.2016) mehr 11 Bilder Rettungskreuzer "Berlin" trotzt Sturm und Wellen Wenn ein Segler Hilfe braucht, ist die Crew des Seenotrettungskreuzers "Berlin" zur Stelle. Das Schiff sorgte über 30 Jahre in der Ostsee für Sicherheit, bis es von seinem gleichnamigen Nachfolger Anfang 2017 abgelöst wurde. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.01.2017 | 16:00 Uhr